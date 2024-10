Overheid Curaçao voert nieuwe regeling in voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht Dick Drayer 05-10-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçaose overheid heeft een nieuwe ministeriële regeling ingevoerd om het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht strikter te reguleren en veiliger te maken. Deze regeling, genaamd “Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht 2024,” legt onder meer strengere eisen op aan afzenders en gebruikers van luchtvaartuigen die betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke goederen.

De regeling is van toepassing op alle partijen die betrokken zijn bij het luchttransport van gevaarlijke stoffen, zoals bedrijven die deze stoffen aanbieden, afhandelen of vervoeren. Dit geldt zowel voor stoffen die zich op luchthaventerreinen bevinden als voor diegene die daadwerkelijk door de lucht worden vervoerd. Een belangrijke bepaling is dat gevaarlijke stoffen volgens de internationale voorschriften van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en de Internationale Luchttransport Associatie (IATA) moeten worden vervoerd.

Een van de centrale elementen van de nieuwe wetgeving is de verplichting voor afzenders om gevaarlijke stoffen correct te verpakken en te voorzien van de juiste etiketten en kenmerken, zoals vastgesteld in de technische voorschriften. Daarnaast moet een afzender vooraf een luchtvrachtbrief overleggen aan de luchtvaartmaatschappij, waarin gedetailleerde informatie over de aard van de stoffen en een verklaring over de veiligheid wordt opgenomen.

Strikte regels

Luchtvaartmaatschappijen, of gebruikers van luchtvaartuigen zoals de wet hen noemt, worden verplicht om hun personeel en bemanningsleden op de hoogte te brengen van de gevaren van de stoffen die ze vervoeren. Voordat een vlucht vertrekt, moet de gezagvoerder schriftelijke informatie ontvangen over de aard en de risico’s van de stoffen aan boord. Daarnaast moet passagiers duidelijk worden geïnformeerd over verboden gevaarlijke stoffen, zowel op hun persoon als in hun bagage.

De wet voorziet ook in de verplichting voor luchtvaartmaatschappijen en andere betrokkenen om hun personeel regelmatig te trainen in de omgang met gevaarlijke stoffen. Deze trainingsprogramma’s moeten worden goedgekeurd door de Directeur-Generaal van de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit (CBA), die verantwoordelijk is voor de naleving van de luchtvaartveiligheid op het eiland.

Vergunningsplicht

Voor bedrijven die betrokken zijn bij het luchttransport van gevaarlijke stoffen, zoals afzenders en vrachtafhandelaars, geldt vanaf nu een vergunningsplicht. Zij mogen hun werkzaamheden pas uitvoeren nadat zij een vergunning hebben verkregen van de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit. Deze vergunningen worden verleend op basis van een beoordeling van de veiligheidsmaatregelen die bedrijven hebben genomen om het transport van gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk te maken.

De regeling volgt op de intrekking van de eerdere Beschikking vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht, en de nieuwe wetgeving treedt in werking een dag na de officiële bekendmaking. Met deze vernieuwingen wil Curaçao niet alleen voldoen aan internationale veiligheidseisen, maar ook de veiligheid van het luchtverkeer op en rond het eiland versterken.

20