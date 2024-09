Evenementen Curaçaose Formule 1-fans kunnen seizoensfinale in Abu Dhabi bijwonen Redactie 10-09-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Corendon

WILLEMSTAD – Ook inwoners van Curaçao krijgen dit jaar de kans om de seizoensfinale van het Formule 1-kampioenschap mee te maken op het wereldberoemde Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Corendon biedt een speciale reis aan voor F1-liefhebbers op het eiland, waarmee zij de beslissende race van het seizoen kunnen bijwonen.

Deze unieke reis, die jaarlijks voor ruim 2500 Formule 1-fans wordt georganiseerd, is dit jaar voor het eerst beschikbaar voor reizigers vanuit Curaçao. Naast het hoogtepunt van de Formule 1 in Abu Dhabi, krijgen de gasten van Corendon ook de mogelijkheid om tijdens hun verblijf de indrukwekkende stad Dubai te verkennen. Een team van 25 reisleiders zorgt voor een vlekkeloze organisatie, inclusief transfers naar het circuit, vervoer van en naar de luchthaven, en diverse extra excursies.

Vertrek van deze vluchten is of op 1 december of op dinsdag 3 december met een vlucht van Curaçao naar Amsterdam, gevolgd door een non-stop vlucht naar Dubai met Emirates Airlines. De races zijn op 6, 7 en 8 december. De terugreis naar Curaçao is gepland voor dinsdag 10 december of vrijdag 13 december.

418