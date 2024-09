Nieuws uit Nederland Delegatie van Nationaal Slavernijmuseum op werkbezoek in Curaçao Dick Drayer 23-09-2024 - 2 minuten leestijd

John Leerdam. Peggy Brandon en David Brandwagt | Foto: Tom Feenstra

WILLEMSTAD – Een delegatie van het Nationaal Slavernijmuseum in oprichting bracht deze week een werkbezoek aan Curaçao. Het bezoek maakt deel uit van een bredere samenwerking met lokale organisaties om kennis te delen en bewustzijn te vergroten over het slavernijverleden en de invloed hiervan op de hedendaagse samenleving.

Onder leiding van de directeur van het Nationaal Slavernijmuseum, is de delegatie afgereisd naar Curaçao om lokale culturele instellingen te bezoeken en gesprekken te voeren over samenwerking. Tijdens het bezoek werden verschillende erfgoedlocaties bezocht, waaronder het Tula Museum en het Kura Hulanda Museum, waar de delegatie zich liet informeren over de manier waarop slavernij in het Caribisch gebied wordt belicht.

Een van de speerpunten van het bezoek was het bespreken van toekomstige samenwerkingsmogelijkheden tussen het nieuwe museum in Nederland en Curaçaose instellingen. “We zien veel potentieel in de manier waarop Curaçao het slavernijverleden herdenkt en willen graag leren van de lokale ervaringen,” aldus een woordvoerder van de delegatie.

De delegatie was met name geïnteresseerd in het erfgoed van de slavernij op Curaçao en hoe dit verbonden kan worden aan het bredere verhaal van slavernij binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Een ander belangrijk gespreksonderwerp was het betrekken van jongeren bij de bewustwording van dit verleden. Lokale experts en historici deelden hun inzichten tijdens verschillende bijeenkomsten, waarbij ook plannen voor educatieve projecten werden besproken.

Het werkbezoek leidde ook tot een verkennend gesprek over een mogelijke tentoonstelling in het Nationaal Slavernijmuseum die het verhaal van de Caribische slavenhandel en het verzet van de tot slaaf gemaakten belicht.

19