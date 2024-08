Algemeen Drie weigerambtenaren in Kranshi om homohuwelijk Redactie 01-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Drie ambtenaren van de Burgerlijke Stand Kranshi hebben aangegeven dat zij niet bereid zijn huwelijken te sluiten tussen partners van hetzelfde geslacht. Vakbond ABVO moet opnieuw om de tafel met de werknemers en de leiding van Kranshi, zo meldt Gregory Wilson van ABVO aan ochtendkrant Èxtra.

De vakbondsman denkt dat ambtenaren het recht hebben om te weigeren huwelijken van gelijk geslacht te sluiten als dit tegen hun persoonlijke normen en waarden ingaat.

“De drie ambtenaren voelen zich niet in staat dergelijke huwelijken te voltrekken, omdat dit tegen hun morele normen indruist.” De medewerkers benaderden niet direct de vakbond, maar gingen naar hun leidinggevende. Deze zette de vakbond ABVO op de hoogte van de situatie en besprak verschillende scenario’s.

Volgens Wilson moet er een situatie komen waarin iedereen wint. Hij stelt voor dat het parlement wetgeving maakt die ambtenaren vrijstelt van taken die tegen hun moraal indruisen. Dit zou betekenen dat wanneer een wet in strijd is met de morele overtuigingen van een ambtenaar, deze kan worden vrijgesteld van die taak.

128