Economie Curaçao groeit dit jaar ruim vijf procent

Curaçao groeit dit jaar ruim vijf procent Dick Drayer 27-09-2024

Foto - Bea Moedt

WILLEMSTAD – De economie van Curaçao groeit in 2024 met ruim vijf procent, verwacht de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS). Dat is sneller dan eerder gedacht, vooral dankzij een sterke toerismesector en groei in de bouw.

De positieve ontwikkeling in de eerste helft van 2024 zet de toon voor het hele jaar. Het aantal toeristen dat op Curaçao verblijft, zowel in hotels als op cruiseschepen, neemt toe.

Dit zorgt voor meer activiteit in hotels, restaurants en vervoer. Ook de bouwsector doet het goed, met lopende projecten in toerisme, nutsvoorzieningen, vastgoed en scheepsreparatie.

Terwijl de economie groeit, stijgen de prijzen minder hard. De inflatie op Curaçao daalt van bijna vier procent in 2023 naar drie procent in 2024 en verder naar iets meer dan twee procent in 2025. Dit betekent dat goederen en diensten minder snel duurder worden, wat goed nieuws is voor de inwoners.

Zorgen

Ondanks het positieve economische beeld zijn er ook zorgen. Kleine eilandstaten zoals Curaçao hebben vaak moeite om geld te lenen voor investeringen. “Zonder voldoende financiering kunnen onze economieën niet diverser worden en blijven we kwetsbaar voor schokken van buitenaf,” waarschuwt CBCS-president Richard Doornbosch. Hij verwijst naar de impact van orkaan Irma en de coronapandemie, die de economie zwaar hebben getroffen.

Vooral kleine en middelgrote bedrijven hebben het moeilijk. Banken lenen hen niet graag geld omdat ze weinig zekerheid kunnen bieden en het lastig is om hun kredietwaardigheid te beoordelen. Hierdoor kunnen deze bedrijven niet groeien of vernieuwen.

Microkredieten, kleine leningen voor ondernemers die normaal geen geld kunnen lenen, zijn de afgelopen jaren populairder geworden op Curaçao. Ze helpen om de kloof te dichten voor kleine bedrijven die financiering nodig hebben. Maar volgens Doornbosch is het effect hiervan op de groei van bedrijven niet altijd duidelijk.

Investeerders

De CBCS adviseert om meer buitenlandse investeerders aan te trekken door aantrekkelijke voorwaarden te bieden. Ook het gebruik van digitale financiële diensten kan helpen. Dit maakt bankieren makkelijker en goedkoper, vooral voor mensen en bedrijven die nu moeilijk toegang hebben tot financiële diensten.

“Het is belangrijk dat we de toegang tot financiering verbeteren,” zegt Doornbosch. “Zo kunnen onze economieën groeien en worden we minder kwetsbaar voor problemen van buitenaf.”

Het volledige economische bulletin van september 2024 is te lezen op de website van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

