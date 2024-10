Nieuws uit Nederland Een van de drie dodelijke verkeersslachtoffers Amersfoort was Arubaan Redactie 01-10-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: Diario.aw

AMERSFOORT – Een ernstig auto-ongeluk in de nacht van zondag op maandag heeft het leven geëist van drie vrienden in Amersfoort, onder wie de 27-jarige Wesley Maduro, een Arubaan die in Nederland woonde. Dat meldt de Arubaanse krant Diario. Het tragische ongeval vond plaats op de Stadsring, waar de auto waarin de drie mannen zich bevonden de controle verloor, van de weg raakte en in het water terechtkwam.

De mannen, 21, 25 en 27 jaar oud, kwamen om het leven nadat hun voertuig rond 01.30 uur ’s nachts de macht over het stuur verloor, door de vangrail ging en in het water belandde. Een voorbijrijdende politiepatrouille merkte remsporen en brokstukken langs de weg op, waarna ze het voertuig in het water zagen liggen. De hulpdiensten werden direct opgeroepen en reddingsteams arriveerden snel op de plaats van het ongeluk.

De drie inzittenden werden uit de auto gehaald en er werd geprobeerd hen te reanimeren. Ambulances arriveerden snel ter plaatse, maar ondanks de inspanningen van de hulpdiensten konden de mannen niet meer gered worden. Het nieuws van hun overlijden heeft een schokgolf veroorzaakt in de gemeenschap van Amersfoort, waar bloemen zijn neergelegd op de plek van het ongeval.

Wesley Maduro’s overlijden is een groot verlies voor zijn familie, vooral omdat hij slechts twee maanden geleden vader was geworden van een baby, aldus Diario. Hij had plannen om in december naar Aruba te reizen om vakantie te vieren met zijn familie. Zijn dood heeft diepe sporen achtergelaten bij zijn naasten.

De politie is nog bezig met een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk en roept getuigen op om zich te melden als ze iets gezien of gehoord hebben dat kan helpen bij het onderzoek.

322