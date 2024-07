Algemeen Eerste slag herdenkingsmunt Afscheid Antilliaanse gulden Redactie 05-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Gisteren vond bij de Koninklijke Nederlandse Munt in Nederland de eerste officiële slag plaats van de vijf gulden herdenkingsmunt ‘Afscheid NAf.’ Deze bijzondere zilveren herdenkingsmunt toont alle vogels die op de Nederlands-Antilliaanse biljetten zijn afgebeeld: de Kolibrie, de Flamingo, de Andes mus, het Suikerdiefje en de Caribische spotlijster, en is voorzien van de tekst: Vaarwel NAf – Farewell Naf – Ayó Naf.

Dit is de laatste Nederlands-Antilliaanse munt die voor de Landen Curaçao en Sint-Maarten wordt geslagen. Na ruim 70 jaar dienst te hebben gedaan als de munteenheid van eerst zes, toen vijf en uiteindelijk twee eilanden binnen het Koninkrijk, wordt de Nederlands-Antilliaanse gulden met ingang van 31 maart 2025 vervangen door de Caribische gulden.

Met het afbeelden van de vogels op de munt wordt de link tussen de NAf bankbiljetten en de munten gesymboliseerd. Van de Afscheid NAf-munt worden ook vijf gulden muntstukken van circulatiekwaliteit geslagen. De herdenkingsmunt gaat eind deze maand in de verkoop.

De eerste slag werd verricht door de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) Julian Lopez Ramirez in het bijzijn van CBCS-president Richard Doornbosch en monetair historicus en voormalig conservator/directeur van het Nederlands Muntmuseum Albert Scheffers.

In zijn toespraak ter gelegenheid van deze eerste slag gaf Richard Doornbosch aan dat het hier een dubbel afscheid betreft. “Niet alleen nemen we afscheid van de Nederlands-Antilliaanse gulden, maar ook van de Koninklijke Nederlandse Munt als onze leverancier van de circulatiemunten.”

De Centrale Bank heeft 500 zilveren munten en 20.000 circulatiemunten laten slaan. De zilveren herdenkingsmunten komen binnenkort in de verkoop bij de kasafdelingen van de Bank op Curaçao en Sint-Maarten en kosten 110 gulden per stuk. De officiële verkoopdatum wordt later bekendgemaakt. De circulatiemunten worden via de commerciële banken op Curaçao en Sint-Maarten in omloop gebracht.

In opdracht van de CBCS wordt momenteel gewerkt aan een boek in het kader van het afscheid van de Nederlands-Antilliaanse gulden. De publicatiedatum van dit boek is nog niet bekend.