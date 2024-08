Curaçao Emotioneel afscheid van het Santa Rosa de Lima Koor Dick Drayer 25-08-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Afgelopen vrijdag, tijdens de Heilige Mis in de Santa Rosa-kerk, gaf het Santa Rosa de Lima Koor hun laatste optreden. Dit markeerde het einde van 63 jaar van muzikale toewijding en traditie. De beslissing om te stoppen werd genomen na het overlijden van hun dirigent, Pablo Walter, drie maanden geleden. Daarnaast bemoeilijkt de hoge leeftijd van de meeste koorleden het voortbestaan van het koor, en het gebrek aan interesse van de jongere generatie om zich aan te sluiten, droeg bij aan deze beslissing.

Het koor koos ervoor om hun laatste optreden te houden op 23 augustus, de feestdag van de patroonheilige van de Santa Rosa-kerk. Namens het koor bedankte mevrouw Norin Gijsberta, zelf al 56 jaar actief lid, iedereen die in de afgelopen 63 jaar op welke manier dan ook bijgedragen heeft aan het koor.

Tijdens een bijzonder moment aan het einde van de mis viel de stroom uit, precies toen Mgr. Greg de zegen wilde geven, waardoor mevrouw Norin haar toespraak in het donker moest houden. Dit weerhield haar er echter niet van om een geschenk te overhandigen aan Mgr. Greg, als blijk van waardering voor de jarenlange goede samenwerking tussen de kerk en het koor.

Roland Walter, de zoon van de overleden dirigent Pablo Walter, heeft zijn eigen koor en heeft beloofd dat de door zijn vader gecomponeerde muziekstukken bewaard zullen blijven. Mgr. Greg sprak zijn dank uit aan het Santa Rosa de Lima Koor voor de vele jaren waarin zij de harten van parochianen hebben verblijd, niet alleen in de Santa Rosa-kerk, maar ook in andere kerken op Curaçao waar zij optraden.

Het is noemenswaardig dat Pablo Walter op 23 augustus zijn 44-jarig jubileum als dirigent van het koor zou hebben gevierd, als hij nog in leven was geweest. Onder zijn leiding transformeerde het koor geleidelijk van Latijnse gezangen naar liederen in het Papiaments, met Creoolse ritmes zoals walsen, tumba, dansa, mazurka en zelfs tambú. Pablo’s uitzonderlijke talent voor compositie heeft een grote bijdrage geleverd aan de muzikale cultuur van Curaçao, en het eiland zal altijd dankbaar zijn voor de modernisering die hij heeft gebracht.

Het Santa Rosa de Lima Koor en de bijdrage van Pablo Walter zullen in de harten van velen voortleven. Zijn zoon Roland is vastbesloten om het muzikale pad van zijn vader voort te zetten.

