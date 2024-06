Luchtvaart & Reizen Èxtra: JetAir moet doorstart maken met nieuwe eigenaar Redactie 25-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Volgens ochtendkrant de Èxtra heeft JetAir een oplossing gevonden voor het recente bankroet. Na de aankondiging van het faillissement vorige week, zou JetAir, ook bekend als United Caribbean Airlines BV, een doorstart maken onder een nieuwe eigenaar. Dit betekent dat de luchtvaartmaatschappij haar operaties kan hervatten.

Gisteren stuurde het advocatenkantoor HBN Law & Tax een brief aan de minister van Economische Ontwikkeling om hem te informeren over de doorstart.

Afgelopen vrijdag hebben de curatoren gesprekken gevoerd met onder andere de minister-president en de minister van Justitie. Tijdens deze gesprekken werd het belang van JetAir voor Curaçao besproken. JetAir is cruciaal voor werkgelegenheid, toerisme en de connectiviteit in de regio, vooral voor de ABC-eilanden. De regering en de curatoren zijn het erover eens dat een doorstart in het algemeen belang is.

Èxtra meldt dat meerdere kandidaten zich hebben gemeld voor de overname van JetAir. Komende week vinden gesprekken met deze kandidaten plaats. De curatoren zullen vervolgens een zogenaamde bid book opstellen, met daarin de regels en procedures voor het verkoopproces.

Zoals gebruikelijk bij faillissementen, zal JetAir as is where is en zonder garanties worden verkocht. De partij die aan alle criteria voldoet en het beste bod uitbrengt, krijgt na goedkeuring van de rechter-commissaris de kans om JetAir voort te zetten.

In dezelfde brief vragen de curatoren, de regering en de directeur van SVB om akkoord te gaan met het opheffen van het faillissement. Als alle schuldeisers hiermee instemmen, zal de rechter waarschijnlijk oordelen dat het proces gerechtvaardigd is en kan het faillissement worden opgeheven. De curatoren dragen vervolgens de activa en vergunningen over aan de nieuwe operator, waardoor JetAir weer operationeel kan worden op Curaçao.