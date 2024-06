Algemeen Fred Chumaceiro ontvangt eredoctoraat van Universiteit van Curaçao Redactie 10-06-2024 - 2 minuten leestijd

Foto - Radio Hoyer

WILLEMSTAD – Op donderdag 6 juni ontving Fred Chumaceiro een eredoctoraat van de Technische Faculteit van de Universiteit van Curaçao (UoC). Deze onderscheiding is een erkenning voor zijn indrukwekkende elektrotechnische uitvindingen gedurende zijn leven.

Fred Chumaceiro heeft een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan de technische ontwikkeling van Curaçao. Al vanaf zijn tiende toonde hij een diepgaande interesse en vaardigheid in elektrotechniek. Op zeventienjarige leeftijd repareerde hij een cruciaal apparaat voor Radio Hoyer, een prestatie die door lokale en internationale experts niet kon worden geëvenaard. Een van zijn meest opmerkelijke prestaties is het ontwerp en de bouw van ’s werelds eerste op zonne-energie werkende commerciële FM-radiozenderlocatie op de Tafelberg in 1984. Sindsdien heeft Radio Hoyer de leuze E solo di pueblo, de zon van het volk.

Naast deze prestatie heeft Fred Chumaceiro talloze andere technische systemen en apparaten ontwikkeld, variërend van telemetriesystemen voor de Meteorologische Dienst tot geavanceerde educatieve producten voor de internationale markt. Zijn werk heeft niet alleen bijgedragen aan technologische innovaties, maar heeft ook de productie-efficiëntie aanzienlijk verhoogd en de technologische capaciteiten van verschillende sectoren verbeterd.

De erkenning van Fred Chumaceiro’s werk is mede te danken aan Dr. Ing. Richinel Bulbaai van de Technische Faculteit van de UoC, die het initiatief nam voor het eredoctoraat en Fred’s promotor werd. Tijdens de plechtigheid werd Fred Chumaceiro bijgestaan door zijn paranimfen, zijn partner Michèle en een goede vriend.

Gedurende zijn carrière heeft Fred Chumaceiro nauw samengewerkt met de Faculteit der Technische Wetenschappen van de UoC en heeft hij verschillende studenten begeleid bij hun afstudeerprojecten. In 2022 publiceerde hij zijn boek ‘Wireless Telegraphy Receiving Station ‘Daniel’: History and Performance of its 2 km Long Antenna’, waarin hij de geschiedenis en prestaties van dit bijzondere project beschrijft.

De plechtige uitreiking vond plaats in het bijzijn van rector magnificus Francis de Lanoy, die Fred Chumaceiro de bul overhandigde. Dit eredoctoraat erkent de waardevolle bijdrage van Fred Chumaceiro aan de technische vooruitgang en het culturele erfgoed van Curaçao.