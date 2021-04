F*uck de liefde 4 mei op Netflix

227 Gedeeld

De Nederlandse speelfilm F*ck de liefde verschijnt dinsdag 4 mei op Netflix. Het decor van de film is Curaçao.

Daar draait het om drie liefdesverhalen die samen komen. Lisa (Bo Maerten) zit midden in een heftige scheiding met Jack (Edwin Jonker) en zit er even doorheen. Haar vriendinnen nemen haar mee op sleeptouw naar Curaçao. Hier ontmoet zij de wereldreiziger Jim (Thijs Römer). Jack duikt op zijn beurt vol in het vrijgezellenleven en belandt in bed met de verleidelijke Cindy (Victoria Koblenko). Bo (Yolanthe Sneijder-Cabau), de zus van Cindy is getrouwd met Said (Maurits Delchot). Said is zijn baan kwijt, maar houdt dit vooral geheim voor zijn vrouw. Dit terwijl zij juist carrière lijkt te maken en steeds meer tijd doorbrengt met haar woest aantrekkelijke baas.

Critici over de film:

Het is een platvloerse romantische komedie die misschien geschikt is voor achteloos kijkgedrag, maar in feite door gebrek aan karakter uit elkaar valt. – het Parool

‘F*ck de liefde’ gaat niet alleen gebukt aan een tekort aan aansprekende en/of gelaagde personages, maar ook aan een schreeuwend gebrek aan chemie tussen de hoofdrolspelers en een overdaad aan platte humor. – Cinemagazine

F*ck de Nederlandse romantische komedie, zou je na afloop van deze zoveelste oefening in het genre bijna zeggen. Wat een onleuke, afmattende en frustrerende kijkervaring is dit klonterige geheel van drie liefdesverhaaltjes. – de Volkskrant

Best bijzonder eigenlijk, dat een film die niets nieuws probeert met het genre er evenmin in slaagt om de platgetreden paden naar behoren te blijven volgen. – Filmtotaal

De negatieve recensies ten spijt, de film uit 2019 krijgt nog dit jaar een vervolg,