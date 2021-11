Help, Julies zorgcentrum moet verhuizen

Boven: Julie bij haar ouderen in het oude gebouw | Foto: Berber van Beek

Onder: De badkamer moet eruit. Links Julie, rechts Kim | Foto: Dick Drayer

Julie’s zorgcentrum moet verhuizen. De staat van het huidige gebouw is zo slecht dat vijf oudjes die er verblijven eigenlijk geen menswaardig bestaan meer kunnen hebben. Vorig jaar deed ik een oproep om Julie te helpen met airco’s, omdat diezelfde ouderen hun dagen moesten zitten of verliggen in 30 graden Curaçaose warmte. De respons was overweldigend. Het eiland laat zich van zijn beste kant zien als er geholpen moet worden. Hartverwarmend.

Daarom hoop ik stiekem dat we met z’n allen Julie opnieuw kunnen helpen met het klaarmaken van haar nieuwe onderkomen en de verhuizing. Liefst nog voor Kerst.

Armoede

Links een zakje kersen op Curaçao, rechts dezelfde zak in Florida

In september vorig jaar schreef ik voor Trouw een artikel over de nieuwe armoede op Curaçao, als gevolg van de Coronapandemie. Gewone boodschappen op Curaçao zijn vaak tot wel drie maal duurder hier op het eiland dan in Nederland. Je kunt het je eigenlijk niet voorstellen. Terwijl lonen op Curaçao nog niet de helft zijn van wat je in Nederland betaalt. Ik zelf maak bewuste keuzes in de supermarkt, terwijl ik een goed inkomen heb. Ik vraag me vaak af hoe mensen dat doen die hier op een minimum of zelfs modaal inkomen zitten.

Toen de respons vorig jaar op mijn artikel en de oproep zo overweldigend waren heb ik tegen Julie gezegd dat ze zich beter moest organiseren. Ze is een geweldige verpleegkundige die alles wat ze zelf heeft deelt met haar ouderen, maar ze is ook van de korte termijn. Ik snap dat, want je houdt het mentaal niet vol als je niet alleen de problemen van vandaag moet oppakken, maar ook de problemen van morgen op je bordje schept.

Toch is het nodig. Veel van de aangeboden hulp, van airco’s tot een complete keuken en van een wasmachine tot gedoneerd geld, liep via mij en dat wil ik niet meer. Ik heb toen geëist dat ze een stichting op zou richten ten behoeve van haar zorgtehuis, met bestuur en dat een aparte stichting de administratie zou gaan verzorgen. Dat is gelukt.

Via een vriendin, Kim Russel, onderwijzeres op het Klein College kwam ik aanraking met haar stichting Un Man pa Komunidat. Deze stichting heeft nu ook een voortrekkersrol genomen in de ‘gedwongen’ verhuizing van Julie’s zorgcentrum naar een nieuwe locatie in Jongbloed, achter Bon Bini Supermarkt.

Meer hulp

Maar er is nog veel hulp nodig om de oudjes van Julie voor Kerst te verhuizen. De GGD stelt hoge eisen. Waar in het vorige huis de controlerende vingers wijder uit elkaar konden, is dat nu niet meer het geval. En ook dat is terecht. De airco’s en keuken die vorig jaar zo genereus werden gegeven gaan natuurlijk mee, maar de nieuwe locatie heeft een aantal dringende zaken die voor Kerst geregeld moeten zijn.

Belangrijkste is dat de twee badkamers bejaarden- en rolstoelvriendelijk worden gemaakt. Hogere toiletten en toegankelijke douches. Julie heeft op korte termijn vrijwilligers nodig die de badkamers, de slaapkamerkasten en een bar in de woonkamer slopen. Iemand die een container van Selikor wil betalen.

De bar moet weg….

Zijn er onder mijn lezers elektriciens, loodgieters die installatiewerk willen doen. Mensen die de materialen daarvoor willen sponsoren? En zijn er bedrijven of particulieren die een nieuwe badkamer willen sponsoren en ook installeren Julie heeft onder meer het volgende nodig:

– 3 wc-potten

– 3 douches met kraan

– 3 wastafels met kraan

– 3 beugels voor minder valide mensen om op de WC te kunnen zitten (en er weer vanaf!)

– Gipsplaten

– verf en kwasten

Geen WC’s voor oudere mensen

Kim kan de exacte lijst met benodigdheden naar je toe sturen. Heb je geen natura, elk dubbeltje is welkom en wordt beheerd en uitgegeven door de stichting van Kim, die daar weer verantwoording voor aflegt.

Alle leuke verhalen die er ontstaan omdat jullie komen helpen, ga ik rond kerst publiceren.

Bel of app Kim op +5999 5281964

je mag mij ook appen voor vragen (+5999 5187599), eventueel zet ik dat door naar Kim.

——-