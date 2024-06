Evenementen Inclusiviteit centraal bij kinderfestival Curaçao Redactie 12-06-2024 - 2 minuten leestijd

Foto Wintertuin

WILLEMSTAD – Het Wintertuin Curaçao Kids Festival, het grootste kinderfestival van Curaçao, keert op 14 september terug met een scala aan activiteiten. De organisatie heeft vandaag een groot deel van het programma aangekondigd, dat plaatsvindt in en rond het Curaçaos Museum. Het festival, dat sinds de eerste editie in 2019 in populariteit is gegroeid, richt zich op kinderen van 2 tot 12 jaar en hun ouders.

Dit jaar staat het festival in het teken van het thema “Nan tambe tei” oftewel “Zij zijn er ook”. Het thema benadrukt inclusiviteit en het erkennen en waarderen van anderen om samen een betere wereld te creëren. Het Curaçaos Museum en de omliggende tuinen worden omgetoverd tot een speel-, ontdek- en leerparadijs.

Op het hoofdpodium kunnen kinderen genieten van spectaculaire dansshows van de getalenteerde leden van Fina Dance Art School en Excel Arts Academy. Multi-instrumentalist Sorandy Sint Jacobs presenteert Mudizu, de eerste muzik di zumbi groep van Curaçao die volledig uit tieners bestaat. Daarnaast kunnen jonge bezoekers onder begeleiding van afvalkoningin Frouwkje Smit hun eigen modieuze outfits creëren van gerecycled materiaal.

Slinger

Een andere bijzondere activiteit is het samen maken van een gigantische slinger over het festivalterrein onder leiding van de supercreatieve Christiane van Helden. Theaterschool Elisa Academy brengt een fantastische poppenkastvoorstelling, terwijl Excel Academy een brassbandworkshop verzorgt voor jonge muzikale talenten. Voor de nodige beweging kunnen kinderen meedoen aan een all-terrain estafetterace.

Er zijn ook verschillende schrijfactiviteiten gepland. De bekende Dibo Doran zal songwriting workshops verzorgen en de jonge schrijver Cristina Mendez leidt Character Writing workshops, waarbij kinderen elkaar in woorden kunnen vastleggen. Studio Tropicana begeleidt hen bij het schilderen van elkaars portretten. Het festival wordt afgesloten met een opbeurend optreden van de legendarische Angelitos en DJ Dorene Woodz zorgt ervoor dat iedereen aan het einde danst.

Het festival, dat vorig jaar met 800 bezoekers volledig was uitverkocht, verwacht dit jaar 1000 bezoekers. De organisatie adviseert daarom om tijdig kaarten te kopen om verzekerd te zijn van een plek. Over enkele weken zullen er nog meer activiteiten worden aangekondigd voor deze bijzondere editie van het Wintertuin Curaçao Kids Festival.