Inflatie Curaçao stijgt

WILLEMSTAD – De inflatie op Curaçao stijgt. In maart 2024 zijn de consumentenprijzen met bijna 3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit de recent gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek over de eerste drie maanden van 2024.

Inflatie geeft het verlies van koopkracht weer doordat prijzen voor producten en diensten over een langere periode stijgen. Voor de periode van januari tot en met maart 2024, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, stegen de consumentenprijzen in januari met 3,3 procent, in februari met 3,1 procent en in maart met 2,9 procent.

Een hoge inflatie wordt over het algemeen beschouwd als een inflatiepercentage dat aanzienlijk boven de doelstelling van centrale banken ligt. Veel centrale banken, zoals de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve in de Verenigde Staten, streven naar een jaarlijkse inflatie van ongeveer twee procent.

Inflatiepercentages boven de 4-5% worden vaak als hoog beschouwd, omdat ze kunnen leiden tot negatieve economische gevolgen, zoals een afname van de koopkracht van consumenten en onzekerheid in de economie.

Inkomens

Het inflatiepercentage is een belangrijke indicatie voor de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud. Het wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en andere inkomens. Dit helpt om de koopkracht van de bevolking op peil te houden ondanks de stijgende prijzen.

