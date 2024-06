Evenementen Line-up Curaçao North Sea Jazz Festival 2024 compleet Redactie 12-06-2024 - 3 minuten leestijd

Candy Dulfer

WILLEMSTAD – Op donderdag 29 augustus is AFRO 23 aan de line-up van het Curaçao North Sea Jazz Festival toegevoegd en op vrijdag Joss Stone. Aloe Blacc en Kamasi Washington maken het programma van zaterdag compleet. Het festival opent op woensdag 28 augustus met een gratis toegankelijk concert van Candy Dulfer bij Kura Hulanda Village.

De Cubaanse zanger, pianist en producer AFRO 23 speelde percussie in het Caisimu Orchestra, was musical director bij het Salsa Candela Orchestra, speelde piano in het Sonido Caliente Orchestra en werkte samen met nog veel meer grootse Cubaanse muziekorkesten.

Nadat hij de wereld over reisde en overal ritmes en geluiden oppikte, streek hij neer in Miami. Daar tekende hij in 2022 zijn eerste platencontract en bracht vervolgens zijn single Soy Afro 23 uit.

Joss Stone zit alweer ruim twintig jaar in het vak. Toen ze in 2003 debuteerde met The Soul Sessions was ze pas zestien jaar oud. Sinds dat debuut heeft ze nog acht studioalbums uitgebracht, een Grammy en twee BRIT Awards gewonnen en opgetreden met grootheden als James Brown, Herbie Hancock, Stevie Wonder en Mick Jagger. Op dit moment is ze op promotietour voor haar livealbum 20 Years Of Soul.

Aloe Blacc is een Amerikaanse zanger, rapper en muzikant. Na zijn doorbraakhit I Need A Dollar zette hij zichzelf nog meer op de kaart in 2013, toen hij met de inmiddels overleden Zweedse dj Avicii de single Wake Me Up schreef en zong. Zijn vijfde en recentste album All Love Everything verscheen in 2020, maar in mei van dit jaar kondigde hij voor dit jaar een tweetal EP’s aan met de titel Rock My Soul, gevuld met soul covers van rocknummers.

Multi-instrumentalist, componist en bandleider Kamasi Washington schudde de muziekwereld flink op in 2015 met zijn drie uur durende debuutalbum The Epic. Hij werkte samen met een hele lijst uiteenlopende artiesten, waaronder Kendrick Lamar, Herbie Hancock, Chaka Khan en Snoop Dogg. Washington verzorgde de muziek in Michelle Obama’s documentaire Becoming, waarmee hij Emmy- én Grammy-nominaties scoorde, en was in 2020 mede-oprichter van de supergroep Dinner Party met Terrace Martin, Robert Glasper en 9th Wonder. Zijn recentste album Fearless Movement kwam eerder dit jaar uit.

De Nederlandse saxofoniste Candy Dulfer vergaarde internationaal roem vanwege haar samenwerkingen met onder meer Prince, Van Morrison en Dave Stewart van Eurythmics. Met de laatste scoorde ze een wereldhit met de song Lily Was Here. Haar debuutalbum Saxuality werd meteen genomineerd voor een Grammy Award en meerdere van haar singles bereikten de nummer 1-positie in Amerika. Inmiddels tourt ze al meer dan 30 jaar bijna onafgebroken met haar band over de wereld. In 2022 verscheen haar laatste album We Never Stop.