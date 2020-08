Luchtvaart autoriteit heeft nieuwe directeur

6 Gedeeld

Willemstad – CCAA, de Curaçaose luchtvaartautoriteit heeft weer een directeur. Peter Steinmetz is deze maand officieel begonnen. Hans de Jong, zijn voorganger heeft hem vorige week ingewerkt. Beiden kennen elkaar goed van de Rijksluchtvaart Dienst in de jaren 90.

De Curaçaose luchtvaartautoriteit heeft al jaren steeds tijdelijke directeuren. Peter Steinmetz was tussen 2004 en 2014 werkzaam bij de luchthaven van Aruba. Eerst als managing director, later als CEO. Daarvoor was hij senior manager bij Schiphol.

