Omgekomen Militairen helikoptercrash aangekomen haven Curaçao

Foto – Vigilante

Willemstad – Zr.Ms. Groningen is aangekomen in de Curaçaose haven Willemstad. Het marineschip heeft de lichamen van Christine Martens en Erwin Warnies aan boord. Vanwege het onderzoek is nog niet bekend wanneer ze naar Nederland komen.

Naar verwachting vertrekt vanavond een KDC-10 transportvliegtuig naar Curaçao. Aan boord zijn leden van de Inspectie Veiligheid Defensie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zij zullen proberen te achterhalen wat de toedracht van het ongeval is. Ook zijn rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee aan boord, die een feitenonderzoek uitvoeren. Alle passagiers zijn voor vertrek getest op COVID-19.

Defensie zorgt ook dat er psychologische bijstand is voor de bemanning van Zr.Ms. Groningen.

