Cultuur en muziek Oud-premier Etienne Ys debuteert als romanschrijver Redactie 30-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Etienne Ys, voormalig premier van de Nederlandse Antillen, verrast met een literair debuut. In zijn roman, De Barmhartige Staat, verkent Ys een alternatieve wereldgeschiedenis waarin niet West-Europa, maar een koninkrijk uit West-Afrika het westelijk halfrond heeft gekoloniseerd. De roman, die zich afspeelt op het eiland Hispaniola en in andere delen van het Caribisch gebied, biedt een uniek perspectief op machtsverhoudingen en historische rivaliteiten.

Het verhaal draait om de koninklijke familie van het fictieve Koninkrijk der Botan Po, die zich staande probeert te houden in een tijd van politieke spanningen en veranderingen. Koning Yaw staat voor moeilijke beslissingen, terwijl kroonprins Juma aandringt op hervormingen en koningin-moeder Amma de opvolging moet veiligstellen. De prinses Adjowa streeft naar persoonlijke ambities, terwijl de zorgzame slavin Nana de koninklijke kinderen beschermt. Aan de andere kant van het spectrum staat senator Kwaku, leider van de oppositie, samen met de wijze slaaf Yaro, die dreigt te worden meegesleept door de oplopende spanningen.

Tien jaar

Ys begon tien jaar geleden aan het idee voor de roman. Zijn fascinatie voor de geschiedenis van de mensheid en de invloed van boeken zoals die van Yuval Noah Harari inspireerden hem. “De vraag of de mensheid ooit in vrede kan leven, of dat conflict onvermijdelijk is, bleef me intrigeren,” vertelt Ys. In 2014 zette hij zijn eerste schrijfsels op papier, gesteund door positieve reacties van familie en vrienden. Zijn dochters spoorden hem aan door regelmatig te vragen wanneer het boek zou verschijnen.

Het schrijfproces kende verschillende mijlpalen. Ys vond inspiratie in verhalen van historische figuren en in academische cursussen van professor Frank Tazelaar. Ook ontmoetingen met mede-schrijvers en onderzoekers speelden een belangrijke rol. In 2019 kreeg Ys de kans om zijn ideeën te bespreken tijdens seminars in Amsterdam en bezoeken aan de Universiteit van Californië en het Pan African Heritage Museum. Deze ervaringen versterkten zijn visie op het verhaal.

Een cruciaal moment voor Ys was zijn bezoek aan Ghana in 2022, waar hij de ‘Door of No Return’ bezocht, een plaats die het vertrekpunt was voor miljoenen tot slaaf gemaakte Afrikanen. Dit bezoek bracht de geschiedenis en culturele rijkdom van West-Afrika dichter bij hem en verrijkte zijn schrijfproces.

Ys’ roman wordt op 21 september officieel gepresenteerd tijdens het Wintertuin Festival. Met De Barmhartige Staat levert Ys een belangrijke bijdrage aan de discussie over koloniale geschiedenis en culturele identiteit. Zijn boek biedt een frisse kijk op het verleden en nodigt uit tot reflectie op de machtsverhoudingen die de wereld vandaag de dag nog steeds vormgeven.

78