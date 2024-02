Oud-rechter Willem van Schendel overleden

Het juridische landschap van Curaçao en Nederland is in rouw na het onverwachte overlijden van Willem van Schendel op 8 februari. Van Schendel, een gerespecteerde figuur binnen de rechterlijke macht, was tot zijn overlijden actief als plaatsvervangend lid bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Na een indrukwekkende carrière, waarin Van Schendel onder andere vicepresident van het Gerechtshof Amsterdam was en vanaf 2001 raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden, waar hij in 2012 tot vicepresident werd benoemd, ging hij in 2020 met pensioen.

Desondanks bleef hij zich inzetten voor de rechterlijke macht. In december 2022 werd hij, samen met Ernst Numann, door president Mauritsz de Kort beëdigd als plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Hun benoeming had als doel het team hoger beroep civiel te versterken en te helpen met het inhalen van achterstanden van civiele vonnissen in hoger beroep.

Van Schendel kwam in november vorig jaar voor het laatst in het nieuws. Hij was voorzitter van de speciale commissie binnen de Nederlandse Orde van Advocaten die verkiezingsprogramma’s langs de meetlat van de Nederlandse rechtsstaat legde. Daarbij bleek dat meer dan de helft van de Nederlandse politiek partijen zich in hun programma’s niet houden aan de normen van de rechtsstaat.

“Tien van de achttien gevestigde partijen doen voorstellen in hun verkiezingsprogramma’s die zich slecht verhouden tot de ‘minimumnormen van de rechtsstaat’”, concludeerde de commissie Van Schendel.