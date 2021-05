Overheid Curaçao geeft geen ontheffingen meer

39 Gedeeld

De overheid stopt met het uitgeven van ontheffingen voor Plachi di Dia. Wie een vital beroep heeft of werkt in een vitaal proces moet nu via zijn of haar werkgever een verklaring krijgen.

Daarmee mag je dan alsnog buiten de dagen van je nummerbord de weg op. Op die verklaring moet het adres staan waar je werkt en de dagen waarop je aanwezig moet zijn op je werk.