Willemstad – Het Plaza Hotel slopen, dat is de beste optie voor de leefbaarheid van Punda. Dat zegt de eigenaar van Viva Construction Company, Randy Neuman tegen het Antilliaans Dagblad.

Het bedrijf deed onderzoek naar de mogelijkheden om het hotel te behouden, maar dat is te kostbaar. Alles in het hotel is volgens het bedrijf vernield.

Op 17 september staat er wederom een veiling van het Plaza Hotel op de agenda.

