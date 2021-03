Pro Forma zitting onderzoek Themis

5 Gedeeld

De 38-jarige C.F.L. en de 34-jarige A.A.F.E. verschenen gisteren op een pro forma zitting in het grootschalig onderzoek met de naam Themis. Beide verdachten zijn tijdens een grote actie op Curaçao op 26 en 27 november 2020 aangehouden. Zij zitten sindsdien in voorarrest. In het onderzoek is het vizier gericht op de NLS-bende van Koraal Specht en Shurandy ‘Tyson’ Quant.

Die werd vorig jaar november in Dubai aangehouden en uitgeleverd. Eerder werd al de 36-jarige J.K. aangehouden die betrokken was bij de Hato-shooting op het vliegveld van Curaçao in 2014.

Beide mannen die nu moesten verschijnen worden ook verdacht deel uit te maken van de No Limit Soldiers (NLS). Volgens het Openbaar Ministerie een criminele organisatie. Zij wordt verantwoordelijk gehouden voor de internationale handel in verdovende middelen en voor meerdere geweldsdelicten.

In de zaak Themis wordt onderzoek gedaan naar strafbare feiten die de afgelopen jaren in de verschillende landen van het Koninkrijk der Nederlanden en in landen daarbuiten zijn gepleegd. Speciaal voor dit onderzoek is daarom een rechercheteam geformeerd, bestaande uit leden van de politiekorpsen van Sint Maarten, Curaçao, Aruba en het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Dit rechercheteam staat onder leiding van het Openbaar Ministerie Sint Maarten en het Openbaar Ministerie Curaçao.

Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft vandaag verzoeken van de verdachten om in vrijheid te worden gesteld afgewezen. Het voorarrest van beide mannen is vandaag door het Gerecht verlengd tot en met 25 juni 2021 als de zaak weer op zitting zal staan. Het strafrechtelijk onderzoek wordt voortgezet.