Recordaantal toeristen Curaçao door marketing, airlift en kameraanbod Dick Drayer 20-04-2024

WILLEMSTAD – In maart dit jaar heeft Curaçao een ongekend aantal toeristen verwelkomd, met een record van ruim 63 duizend bezoekers. Dit is een stijging van 38 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Volgens Muryad de Bruin van het Curaçao Tourist Board (CTB) het gevolg van gerichte marketing en groei in airlift en kamerbeschikbaarheid.

De Bruin benadrukt de significante toename in populariteit van Curaçao als vakantiebestemming. “Na de pandemie zien we een duidelijke stijging in het toerisme, vooral in de Caribische regio,” zegt hij. “Mensen zijn weer enthousiast om te reizen en zoeken naar bestemmingen die zowel ontspanning als unieke ervaringen bieden. Curaçao, met zijn prachtige zon, zee en strand en Europese flair, past perfect in dit plaatje.”

Muryad de Bruin in gesprek met Dick Drayer

Een sleutelfactor in de toename van het toeristenaantal is de uitbreiding van de hotelcapaciteit. “Er zijn aanzienlijke investeringen gedaan in nieuwe accommodaties, waaronder de toevoeging van wat we ‘Amerikaanse kamers’ noemen,” legt De Bruin uit. Deze kamers, aangeboden door internationale ketens zoals Sandals en Marriott, trekken een nieuw publiek dat voorheen misschien andere bestemmingen overwoog.

Airlift

De Bruin wijst ook op de verbeterde luchtverbindingen als een cruciale factor. “De toename van het aantal directe vluchten vanuit Noord-Amerika en Europa maakt Curaçao toegankelijker dan ooit,” zegt hij. Deze ontwikkeling is het resultaat van voortdurende samenwerkingen met luchtvaartmaatschappijen en het verstevigen van relaties binnen de reisindustrie.

De stijgende cijfers uit specifieke markten onderstrepen de groeiende aantrekkingskracht van Curaçao. “Vooral uit Noord-Amerika zien we een significante toename. Deze maand hebben we een historische groei van 58 procent in Amerikaanse bezoekers geregistreerd, en zij kiezen vaak voor een verblijf in onze resorts,” merkt De Bruin op. “Dit is de eerste keer dat we zien dat het aantal bezoekers uit Noord-Amerika bijna gelijk is aan dat uit onze traditionele markt, Nederland.”

Marketing

Volgens De Bruin is deze groei niet alleen te danken aan de natuurlijke schoonheid en gastvrijheid van Curaçao, maar ook aan gerichte marketinginspanningen. “Als Destination Marketing Management Organization zetten we ons volledig in om Curaçao te positioneren als een topbestemming, met een focus op zowel traditionele markten zoals Nederland en België, als op opkomende markten zoals Noord-Amerika.”

De toekomst ziet er zonnig uit voor het toerisme in Curaçao, met plannen om de marketingstrategieën te blijven verfijnen en de samenwerkingen binnen de reisindustrie verder uit te breiden. “We zijn verheugd over de groei en zijn optimistisch dat de trend zich zal voortzetten. Ons doel is om Curaçao als een unieke en onvergetelijke bestemming op de kaart te zetten,” concludeert De Bruin.