Sport Remko Bicentini blaast straatvoetbal nieuw leven in met project ‘van STRAAT naar STADION’ Redactie 25-06-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Remko Bicentini en zijn stichting, Fundashon Bicentini, blazen het straatvoetbal in de wijken van Curaçao nieuw leven in met de start van hun project ‘van STRAAT naar STADION’. Dit sociaal-maatschappelijke initiatief biedt jongens en meisjes de kans om deel te nemen aan een toegankelijke en luchtige voetbalcompetitie waarbij niet alleen het winnen, maar vooral de deelname centraal staat.

Het project, dat geen officiële competitie via een voetbalbond of federatie is, richt zich op het versterken van de sociale cohesie binnen de wijken. Remko Bicentini benadrukt het belang van het sociaal-maatschappelijke aspect. “Natuurlijk wil ieder wijkteam zijn wedstrijd winnen en de ‘Cup met de grote oren’ veroveren, maar het gaat ons vooral om het samenbrengen van de gemeenschap en het bevorderen van sociale betrokkenheid,” aldus Bicentini.

Ondersteuning

De lancering van ‘van STRAAT naar STADION’ ging zaterdag gepaard met waardevolle discussies en vragen van de deelnemers. Deze interactie onderstreept het enthousiasme en de bereidheid van de wijkbewoners om samen te werken aan een betere gemeenschap. Doktor Ramfis Fillet biedt medische ondersteuning aan de wijkteams, terwijl Tino Change de spelregels van de Straet League toelichtte, waarbij puur straatvoetbal centraal staat zonder buitenspelregels.

‘Van STRAAT naar STADION’ is een wijkvoetbalcompetitie tussen verschillende wijken op Curaçao. Naast de sportieve prestaties ligt de nadruk op het bereiken van maatschappelijke doelen. Jongeren leren samenwerken, omgaan met winst en verlies, en worden gestimuleerd tot fairplay via een bonus/malus systeem.

Pijlers

“De competitie is gebouwd op de pijlers Voetbal, Wijk, Respect en Educatie,” legt Bicentini uit. Deze pijlers zijn verweven in alle activiteiten van het project. Het bonus/malus systeem, dat punten toekent voor sportief gedrag en inzet voor de buurt, zorgt voor een controlemechanisme. Thema-avonden en clinics dragen bij aan de educatieve rol van het project, terwijl de interactie in de wijken het respect en begrip tussen buurtbewoners vergroot. Het project begint met 14 teams uit diverse wijken op Curaçao.

Naast competitiepunten kunnen teams ook bonus/malus punten verdienen, die hun positie op de ranglijst beïnvloeden. Punten worden toegekend voor op tijd zijn, sportief gedrag en inzet voor de buurt. Negatieve punten worden gegeven voor slecht gedrag en onbeschaafd communiceren. Het team dat bovenaan eindigt in de Bonus Malus Cup wint een buurtfeest voor de hele wijk, waarmee het belang van fairplay en sociale normen wordt benadrukt.