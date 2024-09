Sport Remko Bicentini wint met Suriname Dick Drayer 08-09-2024 - 2 minuten leestijd

Remko Bicentini assistent van Bondscoach Stanley Menzo bij Suriname na de gewonnen wedstrijd met een van de doelpuntenmakers Jaden Montnor

LEONORA – Suriname heeft dit weekend een belangrijke uitoverwinning behaald in de eerste wedstrijd van de CONCACAF Nations League. In en tegen Guyana werd het 1-3. Bij de rust stond het 1-1. Assistent-bondscoach is oud-bondscoach voor Curaçao, Remko Bicentini. Hij benadrukt dat er nog werk aan de winkel is, vooral in de afronding.

“Guyana is geen Anguilla of St. Vincent en de Grenadines, waar we eerder tegen speelden. Ze zijn krachtig, explosief en snel,” aldus Bicentini, die de wedstrijd analyseerde na afloop. “We hebben ons goed verdedigd en geen echte kansen weggegeven, maar in de eerste helft verzuimden we om de wedstrijd te beslissen.”

Suriname kwam op voorsprong door een goal van Djevencio van der Kust, die in de 18e minuut met links schoot vanaf de linkerkant van het strafschopgebied in de rechterbenedenhoek. Een omstreden penalty in de 43e minuut bracht de stand gelijk. “In mijn ogen werd de overtreding buiten de zestien gemaakt, maar de scheidsrechter besliste anders,” zei Bicentini.

Na de gelijkmaker kreeg Suriname meerdere kansen om weer op voorsprong te komen, maar pas in de tweede helft, dankzij twee invallers, werd de wedstrijd definitief beslist. Eerst was het Jaden Montnor in de 66e minuut die met rechts schoot vanaf de rechterkant van het strafschopgebied in de rechterbovenhoek. Daarna bracht Virgil Misidjan na een snelle break in de 88e minuut de endstand op het bord te zetten: 1-3.

Hoewel de overwinning werd veiliggesteld, waarschuwt Bicentini dat Suriname in de volgende wedstrijd tegen Guadeloupe effectiever moet zijn in het benutten van kansen: “We moeten scherper zijn voor het doel. Als we onze kansen afmaken, maken we het onszelf een stuk makkelijker.”

