SLM maakt inaugurele vlucht met nieuwe Boeing naar Curaçao

WILLEMSTAD – De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij SLM voert vandaag haar eerste vlucht uit met haar nieuwe kist Sabaku, naar Aruba en Curaçao.

Het gaat om de B737-800, het vliegtuig dat op 3 januari is ingezegend door de vliegmaatschappij op de Johan Adolf Pengel International Airport.

De nieuwe Boeing 737-800, een geleased toestel gaat in de periode van 26 maart tot 5 november een nieuw vluchtschema bedienen.

Het gaat om een drylease, wat betekent dat het toestel bemand zal worden door personeel van SLM zelf. Op dit moment beschikt de Surinaamse luchtvaartmaatschappij niet over eigen vliegtuigen.

De nieuwe Boeing gaat driemaal per week vliegen op de route Paramaribo – Georgetown – Miami en tweemaal per week van en naar Curaçao. Hetzelfde geldt voor de route Paramaribo – Aruba tweemaal per week.

De uitbreiding van de reismogelijkheden is onderdeel van de invulling van het herstelplan, dat moet leiden tot een vergroting van het verdienvermogen en de gezondheid van de SLM.

Het besluit om een toestel in eigen beheer voor de regionale route aan te schaffen maakt deel uit van het beleid voor SLM. Het voornemen is om in 2023 ook voor de Mid-Atlantische route een vliegtuig aan te schaffen.