Nieuws uit Nederland Staatssecretaris Szabo praat met Transparency International over corruptie op de eilanden Dick Drayer 21-10-2024 - 3 minuten leestijd

DEN HAAG – Staatssecretaris Zsolt Szabo van Koninkrijksrelaties heeft vanochtend gesproken met vertegenwoordigers van Transparency International. Dat was naar aanleiding van Kamervragen over corruptie in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Het bezoek volgt op vragen van PVV-Kamerlid Peter van Haasen over de rol van Nederland bij het monitoren van corruptie op de eilanden en de criteria van Transparancy International.

Tijdens de bijeenkomst werd de methodologie van verschillende indexen van Transparency International besproken, waaronder de bekende Corruption Perceptions Index (CPI).

Momenteel worden de Caribische delen van het Koninkrijk nog niet opgenomen in deze internationale ranglijst, omdat niet voldoende bronnen over de eilanden gegevens aanleveren.

Transparency International Nederland benadrukt dat ten minste drie van de dertien internationale bronnen, waaronder de Wereldbank en Freedom House, nodig zijn om een land op te nemen in de Index. De Nederlandse regering kan hier verandering in brengen door met deze instellingen in gesprek te gaan.

Kortetermijnbeleid

Omdat het betrekken van de eilanden bij de CPI een langdurig proces kan zijn, gaf de organisatie ook opties voor het kortetermijnbeleid. Een daarvan is het Caribbean Public Accountability Mechanisms (CariPAM), dat de wetgevende kaders in Caribische landen onderzoekt op gebieden zoals toegang tot informatie, financiële transparantie en belangenverstrengeling. CariPAM is al uitgevoerd in landen als de Bahama’s en Jamaica, maar nog niet in de Caribische delen van het Koninkrijk.

Daarnaast werd de Global Corruption Barometer genoemd, een wereldwijd onderzoek naar de percepties en ervaringen van burgers met corruptie. Hoewel het Caribisch deel van het Koninkrijk momenteel niet wordt meegenomen vanwege budgettekorten, kan dit in de toekomst een waardevolle bron van informatie zijn.

Op de CAS-eilanden zijn wel al National Integrity Studies (NIS) uitgevoerd. Deze rapporten bieden concrete actiepunten voor regeringen om corruptie te bestrijden, maar ook hier blijft actie hard nodig, zoals blijkt uit het rapport van 2013 voor Curaçao, waarvan veel aanbevelingen nog altijd relevant zijn. Het meeste recente onderzoek werd in 2022 uitgevoerd op Aruba.

Transparency International Nederland benadrukt ook het belang van het ondersteunen van een sterk maatschappelijk middenveld op de eilanden, dat bestaat uit experts, activisten, journalisten en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor meer integriteit. Door hen te steunen, kan de regering de strijd tegen corruptie effectiever maken.

