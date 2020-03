Street Art in Saliña: Stim’é, Kuid’é

286 Gedeeld

WILLEMSTAD – De kunstenaars Pop Eye en KBTR hebben onlangs een groots kunstwerk in Saliña gemaakt. Op het voormalige winkelpand van ‘Score’. Grote letters spellen ‘Curaçao’ met aan beide kanten een illustratie refererend aan het eiland.

De kunstenaars zijn hier op vakantie en hebben deze ‘street art’ gemaakt uit dankbaarheid voor hun gastvrije verblijf op het eiland.

Ook op andere locaties zijn de kunstenaars actief geweest, zoals onder andere op het hotel ‘Mondi Lodge’; Dynaf, skatepark Flipside; op het oude atelier van Ashley Mauricia in Punda en bij een familielid thuis. Daarnaast heeft KBTR in samenwerking met Selwyn de Wind een portret gemaakt van vier muzikanten die deel uit maakten van de muziekgroep ‘Típiko Santa Rosa’ die binnenkort 95 jaar bestaat.

Eerste keer

De meeste kunstenaars hadden hun eerste kennismaking met het eiland toen zij in 2015 op uitnodiging van kunstenaar Ashley Mauricia deelnamen aan ‘The Longest Painting’. Tijdens dit verblijf hebben zij onder andere de kunstenaar PITOPOLO ontmoet. Hij heeft de locatie op Saliña officieel geregeld met de pandeigenaar.

De vier kunstenaars kregen tijdens het maken veel complimenten; toeterende auto’s, duimen omhoog en vrolijke kreten. Het viel hun wel op dat ondanks de vele fastfood restaurants en trùk’i pans in de directe omgeving van de schildering geen enkele afvalbak te bespeuren was. Ook op meer plekken van het eiland is er een hoop zwerfafval. Met al het moois dat Curaçao te bieden heeft, zouden zij de inwoners willen meegeven om er wat meer van te houden en om het vooral ook te behouden. Vandaar de toegevoegde spreuk: Stim’é, kuid’é.

Meer informatie over de kunstenaars is te vinden op Facebook en Instagram bij: Pop Eye; deKBTR en ColourCastle.nl