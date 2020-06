Vakantierooster bekend

12 Gedeeld

De vakantiekalender voor het komende schooljaar is bekend. De lessen beginnen het komende schooljaar op donderdag 20 augustus.

De Herfst- of tussenvakantie is van 19 tot 23 oktober. De Kerstvakantie begint op 21 december en duurt tot 4 januari. In totaal krijgen docenten en leerlingen 61 vakantiedagen.

