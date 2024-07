Algemeen Vakbonden willen meer duidelijkheid overeenkomst met Oryx Redactie 22-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Met uitzondering van de vakbonden PWFC en APRI, vragen praktisch alle andere vakbonden en vakcentrales om meer duidelijkheid over de overeenkomst die Refineria di Kòrsou (RdK) heeft getekend met Oryx Midstream. Die gaat gedurende dertig jaar de installaties van de terminal in Bullenbaai en de raffinaderij in Emmastad beheren.

Voormalig vakbondsman en ex-vertegenwoordiger van contractarbeiders op het terrein van Refineria Isla, Hensley Harms, bekritiseert vooral PWFC en APRI. In de Èxtra zegt hij:

“In het verleden was niets acceptabel, maar nu er iets op tafel ligt dat iedereen in twijfel trekt, lijkt het wel acceptabel voor PWFC en APRI. Dit soort houding roept vragen op over de motivatie achter de positie van deze twee vakbonden: kijken ze naar het belang van hun leden of naar hun eigen belang?”

Opmerkelijk

Harms vindt het opmerkelijk dat de twee vakbonden aanwezig waren bij de informatiesessie voor werknemers, maar afwezig bij de sessie voor vakbonden en commerciële sector.

De oud-vakbondsman merkt op dat APRI en PWFC naar buiten zijn getreden en hebben gevraagd om de getekende overeenkomst te accepteren, begrip te tonen en tijd te geven om het akkoord te bestuderen.

“Maar in het verleden waren het juist deze twee vakbonden die geen enkel voorstel wilden accepteren. Ze mobiliseerden werknemers, gingen zelfs naar het huis van de directeur en dreigden Curaçao in brand te steken.”

Twijfel

Harms benadrukt dat velen de huidige overeenkomst in twijfel trekken, omdat niemand had verwacht dat RdK zijn visie op de toekomst van de raffinaderij zou veranderen zonder eerst met de samenleving te overleggen. “Er werd beloofd dat er weer werk zou zijn bij de raffinaderij, onder andere om het terrein te herzien en schoon te maken.”

Om deze reden roept Harms PWFC en APRI op om een stap terug te doen en degenen die de overeenkomst willen onderzoeken en meer duidelijkheid willen krijgen, niet te belemmeren.

Volgens hem is het ook niet eerlijk om voormalige werknemers te vragen om begrip te tonen en de overeenkomst te accepteren, omdat zij hun baan zijn kwijtgeraakt en valse hoop kregen omdat er werd beloofd dat de raffinaderij weer zou opengaan en nieuwe banen zou creëren.

