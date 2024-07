Venezuela Voor Curaçao betekent nog zes jaar Maduro nog zes jaar vluchtelingen Dick Drayer 31-07-2024 - 5 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De vermoedelijk vervalste verkiezingen in Venezuela vormen een probleem voor de hele regio. Ook voor Curaçao, waar al tienduizenden gevluchte Venezolanen wonen.

Zondagavond, het Brionplein in het hart van Willemstad loopt vol. Overal blijde gezichten. Venezolanen zingen en dansen en vieren de vrijheid nog voordat dat-ie komt. Een jonge Venezolaanse vrouw heeft trots haar oogleden versierd met de kleuren van de Venezolaanse vlag, een subtiele maar krachtige uiting van haar hoop en verlangen naar verandering. Haar ogen stralen vreugde uit, vol verwachting, overtuigd dat Maduro heeft verloren nadat de Venezolanen massaal naar de stembus zijn gegaan.

“Ik ben blij omdat Venezuela voor verandering kiest. We zijn niet thuisgebleven, we hebben geen angst gehad. We zijn massaal gaan stemmen en dat kan Maduro niet veranderen. We willen terugkeren naar ons Venezuela. Elke Venezolaan wil vandaag terugkeren naar zijn Venezuela, wil leven en sterven in zijn land.”

Als niet veel later de ‘uitslag’ bekend is gemaakt, komt de schok, en dan de tranen die de vlag op de oogleden van de vrouw doen verwateren. De Venezolaanse president, die de hele dag een straatlengte achter lag op de oppositie onder leiding van María Corina Machado en Edmundo González, zou volgens de autoriteiten toch hebben gewonnen.

Tranen

Maandagochtend. Luis Alfredo Limongi Ortiz is gefrustreerd. De 58-jarige software-ontwikkelaar uit Venezuela woont al 21 jaar op Curaçao. Hij heeft slecht geslapen. “Gisteravond toen het nieuws uit Venezuela binnenkwam reageerde ik nog vrij nuchter. Okay, dit kan gebeuren, laten we zien hoe dit loopt.”

“Maar vanochtend was alles anders. Zes jaar langer wachten. ik begon aan mijn familie te denken. Ik begon te denken aan alle dingen die ik misschien nooit meer zal zien. Mijn neefjes en nichtjes die nu opgroeien zonder kansen in Venezuela. Alle mensen die zullen proberen te vluchten door de bossen, met de bootjes.

Het wordt hem te machtig en de tranen vloeien. “Het ergste moment was niet gisteren, toen ik de uitslag hoorde, nee, het was deze ochtend toen het besef van de gevolgen tot me doordrong.”

Schietpartijen en ontvoeringen

Alfredo Limonchi kwam in 2003 naar Curaçao. Hugo Chavez is dan vier jaar president. “We zien dan al enige tijd signalen dat Venezuela niet de goeie kant opgaat. Schietpartijen, ontvoeringen van politieke tegenstanders. Ik dacht toen: oké, misschien kunnen we dit aan, maar onze kinderen? Zij zullen hiermee moeten opgroeien.”

Hij krijgt een kans om weg te komen en gaat aan de slag als programmeur op Curaçao. Legaal. In tegenstelling tot de tienduizenden landgenoten, die in de jaren na hem komen in gammele bootjes of blijven met verlopen toeristenvisa na een legale aankomst op Hato, het vliegveld van Curaçao.

De verkiezingen van gister waren anders dan alle andere”, zegt Alfredo. “De regering Maduro staat meer dan ooit alleen. Omringende landen hebben jaren gezegd: misschien is Maduro niet de beste en niet zo democratisch, maar okay. Maar nu is het anders met hun naaste bondgenoten, Rusland China en Iran. En dan de massaliteit van het volk dat het roer om wil. In de peilingen lagen Machado en González zo ver voor, zeventig om dertig procent, inclusief op plaatsen waar de militaire troepen wonen, het verlies van Maduro en het besef dat nu alles veranderen gaat, leefde de hele zondag.”

Nog meer vluchtelingen

Ook Alfredo mocht zondag stemmen, bij het consulaat van zijn land in Willemstad. 233 landgenoten brachten hun stem uit en ook hier een verpletterend verschil: 218 voor de oppositie en vijftien stemmen voor Maduro. De rest van de veertienduizend Venezolanen stemden niet, vooral omdat zij illegaal en ondergedoken in Curaçao verblijven.

De landen rond Venezuela moeten zich volgens Alfredo zorgen maken. “Nog zes jaar Maduro betekent nog zes jaar meer gedwongen migratie. Armoede migratie en politieke migratie.” De fraude van Maduro, want daar is niet alleen Alfredo van overtuigd betekent een regionaal probleem.

Alfredo had gehoopt na een overwinning van de oppositie dat hij terug kon gaan. “Of in ieder geval, dat ik vrij zou zijn om naar Venezuela te gaan om het land weer op te bouwen. In whatsapp groepen lees je dat iedereen terug wil of beschikbaar is om te helpen. Die droom lijkt nu vervlogen. Sterker: de stroom migranten de omliggende landen en dus ook Curaçao zal alleen maar toenemen als de frauduleuze uitslag blijft staan.”

Dit artikel verscheen eerder in bewerkte vorm in dagblad Trouw

