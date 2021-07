Wanhopige brief: drie Venezolaanse migranten die al tien maanden in de cel zitten, vragen premier Curaçao om vrijlating

De vreemdelingenbarakken van de SDKK-gevangenis | Foto’s: Dick Drayer

Drie Venezolanen die op Curaçao worden vastgehouden, doen een wanhopige oproep aan premie Gilmar Pisas om vrij gelaten te worden. De drie zitten al tien maanden vast in de vreemdelingenbarakken van de SDKK-gevangenis. Reden is het feit dat de Venezolanen probeerden illegaal Curaçao probeerden binnen te komen.

Via een handgeschreven brief gericht gericht aan de autoriteiten van Curaçao schrijven de drie mannen – die hun identiteit liever beschermen – dat ze aan alle voorwaarden voldoen om hun vrijheid terug te krijgen .

“We zijn tien maanden vastgehouden omdat we om bescherming van uw land vroegen. We laten u weten dat we voldoen aan alle eisen die uw eigen overheid stelt. We hebben mensen die voor ons garant staan, zoals de wet vereist, maar de immigratieautoriteiten weigert die te accepteren om voor ons onbeduidende of niet-afdoende redenen”, zo schrijven de drie.

Op verzoek van klagers zijn hun namen doorgestreept vanwege deze publicatie

De drie Venezolanen probeerden Curaçao binnen te komen in boten die vertrokken vanuit de staat Falcón, het vertrekcentrum van clandestiene reizen naar Curaçao en Aruba. Het plan mislukte en de die werden in september 2020 onderschept en opgesloten. In gevangenschap kregen ze de steun van Human Rights Defence Curaçao Foundation (HRDC), die hulp biedt aan vluchtelingen.

Samen met hen werden tientallen landgenoten gevangen genomen. De meesten keerden terug naar het land maar een kleine groep besloot zich te verzetten en bescherming van Willemstad te vragen.

Gedetineerden waarschuwen dat hun leven in de gevangenis in gevaar is

Criminelen

In de wanhopige oproep stellen de drie Venezolanen dat de gevangenis waar ze worden vastgehouden niet in goede staat is. “Bovendien moeten wij ruimtes delen met criminelen die onze mishandelen. Ook zitten er mensen die besmet zijn met COVID-19 en die zich niet houden aan de preventiemaatregelen.”

De Stichting Human Rights Defence Curaçao (HRDC) heeft in mei van dit jaar een verklaring gepubliceerd waarin zij stelt dat asielzoekers niet mogen worden opgesloten met criminelen. “In tegenstelling tot strafrechtelijke detentie is vreemdelingenbewaring administratief van aard en mag daarom niet bestraffend van aard zijn”. aldus de organisatie.

“De huidige mensonterende omstandigheden zijn in strijd met het administratieve karakter van immigratie en vluchtelingendetentie. De Europese Gevangenisregels benadrukken dat ‘een gevangenis per definitie geen geschikte plek is om iemand vast te houden die niet wordt verdacht van of veroordeeld is voor een misdrijf,” zo betoogt HRDC.

De drie Venezolanen beëindigen hun noodkreet met de wens dat de nieuwe regering van Curaçao hun boodschap bereikt.

Deze maand werden vier andere Venezolanen vrijgelaten na negen maanden hechtenis en een zevendaagse hongerstaking. Zij moeten ze zich wekelijks melden bij de Immigratiedienst en hebben nog steeds geen reactie op hun vluchtelingenaanvraag ontvangen.