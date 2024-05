Politie en Justitie Weer veel ongelukken dit weekend Redactie 27-05-2024 - 2 minuten leestijd

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD – Afgelopen weekend vonden op Curaçao weer een reeks ongelukken, waarvan enkele ernstige incidenten met gewonden. Het meest opvallend was een ongeluk bij een benzinestation in Rio Canario, waar een auto een pomp omverreed.

Dat gebeurde bij het Vanddis-benzinestation in Rio Canario. Een voertuig nam waarschijnlijk met hoge snelheid een bocht, schoot het terrein van Vanddis op en ramde een benzinepomp. De politie, brandweer en ambulance moesten ter plaatse komen.

De brandweer handelde snel om de situatie onder controle te krijgen, aangezien een inzittende bekneld raakte. Vanwege het brandgevaar werd snel ingegrepen. De chauffeur en een inzittende werden naar het CMC gebracht voor medische behandeling.

Andere ongelukken

Op zaterdagavond werden de politie en brandweer naar de Waterfortstraat in Punda geroepen vanwege een auto die in brand stond. De brandweer kon alleen nog het vuur doven om verdere schade te voorkomen. De oorzaak van de brand is onbekend.

In de Kaya Dominico Herrera vond een aanrijding plaats tussen een pick-up en een auto door een voorrangsfout. Beide voertuigen eindigden tegen een lantaarnpaal. Er was aanzienlijke materiële schade en één omzittende raakte gewond en werd naar het CMC gebracht voor verdere behandeling.

In Boca Sami was er een botsing tussen een auto en een motorfiets. Een voorrangsfout leidde tot het ongeluk, waarbij de motorrijder ernstige verwondingen aan zijn arm en hoofd opliep. Hij werd naar het CMC vervoerd voor behandeling. De politie onderzoekt wie schuld had aan het incident.

In de Kaya Nathan in Abrahams verloor een bestuurder de controle over zijn voertuig, reed tegen een muur en botste vervolgens op twee geparkeerde auto’s. De bestuurder verliet het voertuig na de botsing en de politie onderzoekt het incident.

In de vroege uren van zondagochtend vond een frontale botsing plaats tussen twee auto’s op de Winston Churchillweg. Beide voertuigen botsten frontaal op elkaar, waarbij twee mensen gewond raakten en met privévervoer naar het CMC werden gebracht. De politie onderzoekt de zaak om vast te stellen wie verantwoordelijk was.

Op de Mirla Plateweg in Buena Vista verloor een bestuurder de controle over zijn voertuig, reed een tuin in en kwam bijna in de woonkamer van een huis terecht. Er waren geen persoonlijke verwondingen, maar er was wel aanzienlijke materiële schade. De brandweer moest helpen om de bestuurder uit de auto te bevrijden.