Zondag 33 besmettingen erbij op Curaçao

Nadat er zaterdag 46 mensen positief werden getest, zijn er op zondag nog eens 33 patiënten bijgekomen. Twee van hen komen uit het buitenland, zestien zijn gelinkt aan bestaande cases. Van vijftien is nog niet bekend hoe zij de besmetting hebben opgelopen.

Er liggen op dit moment acht patiënten in het CMC, van wie drie op de Intensive Care. 410 mensen in totaal zijn actief besmet met het coronavirus.

Aanscherping

Vanwege het hogere aantal besmettingen sinds vorige week dinsdag heeft de overheid een aantal maatregelen verscherpt. Zo is de avondklok vervroegd.

In plaats van 23.00 uur ‘s avonds moet iedereen om 21.00 uur ‘s avonds binnen zijn. Horeca en andere bedrijven moeten om 20.00 dicht. De avondklok duurt tot 04.30 in de ochtend.

Voor volwassenen is het nu verplicht om in de supermarkt, de minimarkt en de toko een mondkapje te dragen. Net als in een pakhuis, bakkerij, apotheek, ziekenhuis en klinieken. De draagplicht geldt ook voor hardware stores, openbaar vervoer, kappers en bij uitvaarten.

Voor het onderwijs zijn nog geen extra maatregelen aangekondigd. Naar het strand mag nog met vier personen.