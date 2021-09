38 mensen positief getest op Covid19 vandaag

1 Delen

Vandaag zijn 38 mensen positief getest op Corona. In totaal werden er 1695 testen afgenomen. Een testratio derhalve van 2,2 procent.

Het aantal ziekenhuisopnames staat op 31, dertien patiënten daarvan liggen op de intensive care. 56 personen genezen. Het totaal aantal actieve cases op Curaçao staat op 411.

Weken soms maanden

56 patienten die thuis in isolatie zitten mochten vandaag weer naar buiten, omdat ze niet meer besmettelijk zijn. Of ze hersteld zijn, hangt af van de ernst van hun doorlopen ziekte. Dat is voor iedere patiënt anders.

Studies tonen aan dat minstens 10 procent van de niet-gehospitaliseerde en drie kwart van de gehospitaliseerde Covid19-patiënten weken en zelfs maanden nadien nog klachten hebben.