Arajet stunt bij viering tweede verjaardag Dick Drayer 04-09-2024

Foto Arajet

SANTO DOMINGO — De Dominicaanse low-cost luchtvaartmaatschappij Arajet viert haar tweede verjaardag met een speciale promotieactie waarbij vluchten vanaf slechts twee dollar worden aangeboden. Deze promotie is van kracht in aanloop naar het officiële jubileum op 15 september en is bedoeld om reizigers te belonen en nieuwe klanten aan te trekken.

Arajet, dat in september 2022 zijn activiteiten startte, heeft inmiddels meer dan 1,3 miljoen passagiers vervoerd. De luchtvaartmaatschappij maakt gebruik van een moderne vloot van Boeing 737 Max 8-vliegtuigen en bedient 23 bestemmingen in 16 landen, met meer dan 200 mogelijke aansluitingen.

Volgens Victor Pacheco, CEO en oprichter van Arajet, streeft de luchtvaartmaatschappij ernaar om commerciële luchtvaart toegankelijker te maken door economische barrières te verlagen. “We geloven in de democratisering van de luchtvaart en willen ervoor zorgen dat iedereen de kans heeft om te vliegen,” aldus Pacheco.

Arajet heeft in korte tijd een stevige positie veroverd in de luchtvaartmarkt van de Dominicaanse Republiek. Het is inmiddels de op een na grootste luchtvaartmaatschappij op Las Americas International Airport.

