Boy Dap wordt zondag 14 november muzikaal herdacht langs de Carnavalsroute en op het Brionplein

20 Gedeeld

WILLEMSTAD – Boy Dap wordt komende zondag grootschalig herdacht en daarna begraven. Het programma is vandaag bekend gemaakt.

De legendarische muzikant en componist wordt algemeen beschouwd als de ‘Tata di Tumba’, de vader van de Tumba. Een titel die hij ontving nadat hij het Curaçaose Festival di Tumba tien keer won.

Begin deze maand overleed Dap op 88-jarige leeftijd.

Onder politiebegeleiding zal zijn kist vanuit Otrobanda naar het WTC worden overgebracht. Daar zal een ceremonie plaatsvinden waarbij zijn eerste compositie ‘Barika Hel’ ten gehore wordt gebracht.

Rond de klok van 11 uur kunnen gasten en bezoekers hun deelneming betuigen aan de familie. Glenn Thomas zal in aanwezigheid van de gouverneur en ministers van het kabinet Pisas het levensverhaal van Dap vertellen.

Na afloop van de ceremonie in het WTC vertrekt een stoet met de kist van Boy Dap in een parade langs de carnavalsroute. Dat gebeurt opnieuw onder politiebegeleiding. De route vanaf het WTC volgt de Piscaderaweg, de Helmin Wiels Boulevard en daarna via de rotonde van Julianadorp, over de Jan Noorduynweg, Franklin Roooseveltweg, Palu Blanku, Schottegatweg-west, Weg naar Welgelegen, Roodeweg, Rouvilleweg, waarna de parade aankomt op het Brionplein.

Daar wordt de kist overgezet van de praalwagen in een begrafenisauto. Boy Dap wordt begraven op de begraafplaats van Bethania in Brievengat.