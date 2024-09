Natuur en Milieu Buurtbewoners Baoase bezorgd over toegang tot de zee Dick Drayer 24-09-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

Bewoners en buren van Baoase uiten tegenover ochtendkrant Èxtra hun zorgen over de geplande herstelwerkzaamheden aan de golfbreker bij Baoase, die volgens hen kunnen leiden tot verlies van openbare toegang tot de zee. Hoewel de werkzaamheden officieel gericht zijn op het herstellen van de golfbreker vanwege het orkaanseizoen, vrezen omwonenden dat de plannen verder gaan dan alleen herstel en uiteindelijk de toegang tot dit populaire recreatiegebied voor het publiek zullen beperken.

De herstelwerkzaamheden, uitgevoerd door Flamingo Ontwikkelingsmaatschappij N.V., zijn goedgekeurd op basis van een vergunning uit 2009 en 2012. Baoase benadrukt dat de reparaties nodig zijn om de kust veilig te houden voor zowel inwoners als toeristen. Toch stellen buurtbewoners dat dit niet volledig in lijn is met eerdere afspraken, waarin werd aangegeven dat de golfbreker voor het publiek zou blijven.

Volgens de bewoners impliceert het huidige plan dat de golfbreker mogelijk aan Baoase verbonden zal worden, waardoor de toegang tot het gebied voor het publiek beperkt wordt. Dit roept grote bezorgdheid op bij de buurtbewoners, die de plek momenteel gebruikt om te vissen en te recreëren.

Na ontvangst van een brief van Baoase over de geplande werkzaamheden, hebben buurtbewoners verschillende overheidsinstanties benaderd voor opheldering, maar tot nu toe zijn er geen concrete antwoorden gekomen. De zorgen over verlies van toegang blijven daardoor groeien.

