Sport Churandy Martina roept publiek op voor nieuwe tatoeage Dick Drayer 10-08-2024 - 3 minuten leestijd

HILVERSUM – Churandy Martina, de Curaçaose hardloper die onlangs zijn zesde Olympische Spelen heeft afgerond, staat voor een bijzonder ‘luxeprobleem’: zijn tatoeage met de vijf Olympische ringen en de jaartallen van de Spelen waaraan hij deelnam, is vol. Nu vraagt hij het publiek om mee te denken over een nieuw ontwerp dat zijn zesde deelname aan de Olympische Spelen op een bijzondere manier kan weerspiegelen.

In een interview met Dione de Graaf en met collega atleet Gregory Sedoc tijdens de uitzending van Studio Parijs liet Martina weten dat hij graag input wil van zijn fans. “Iedereen mag iets sturen via social media, zoals Instagram, YouTube of Facebook. Ik zal alles bekijken en de beste suggestie kiezen,” aldus Martina. Hij benadrukte dat het ontwerp iets speciaals moet zijn en een waardige toevoeging aan zijn reeds bestaande tatoeage.

Select gezelschap

Tijdens het interview werd teruggeblikt op zijn indrukwekkende carrière. Dione de Graaf feliciteerde Martina met het feit dat hij tot een zeer select gezelschap behoort; slechts 0,1 procent van de atleten heeft zes Olympische Spelen meegemaakt. Martina dankte God voor zijn zegeningen en benadrukte hoe belangrijk het is om goed voor zichzelf te zorgen, vooral in de latere jaren van zijn carrière. “Het wordt moeilijker met blessures en herstel, maar doorzetten en hard trainen is cruciaal,” vertelde hij.

Over zijn ervaringen met Usain Bolt, de Jamaicaanse sprintlegende, sprak Martina met respect. Hoewel Bolt vaak de grootste concurrent was, gaf Martina aan dat hij juist door de competitie met Bolt en andere tegenstanders beter werd. “Zonder hen kon ik ook niet zo snel worden,” zei hij.

Gregory Sedoc voegde toe hoe belangrijk Martina is voor de Nederlandse atletiek en prees hem als een boegbeeld voor de sport. “Zijn ervaring is van onschatbare waarde, niet alleen voor de atletieksport, maar voor alle sporters in Nederland,” aldus Sedoc.

Hoewel Martina tijdens deze Olympische Spelen een reserve rol vervulde en niet aan de start verscheen, is hij trots dat hij deel uitmaakte van het team. “Ik ben blij dat ik de jongens kon helpen en hun best zag doen,” zei hij.

Met zijn oproep voor een nieuwe tatoeage nodigt Martina zijn fans uit om deel te worden van zijn Olympische reis. Het is nu aan hen om een creatief ontwerp voor te stellen dat zijn zesde deelname aan de Spelen op een waardige manier vereeuwigt.

129