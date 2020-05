CMC Curaçao is blij met medisch materiaal

50 Gedeeld

Afgelopen week heeft Curacao Medical Center de benodigde materialen voor operaties ontvangen van een leverancier uit de Verenigde Staten. Daarmee kan het operatieprogramma weer gestart worden voor patiënten die nog geopereerd moeten worden.

Het ziekenhuis beroept zich op de wereldwijde schaarste van producten, die specifiek ter bescherming dienen tijdens operaties. Hierdoor kon CMC alleen acute en essentiële operaties uitvoeren.

Mede dankzij het ontvangen materiaal, kan het operatieprogramma nu opschalen en op deze manier kunnen patiënten weer aangenomen worden voor operatieve ingrepen.

Er is ook een samenwerkingsverband aangegaan met de leverancier, zodat het ziekenhuis op een gestructureerde manier, wekelijks materiaal kan blijven ontvangen. Hierdoor is er garantie op voldoende materiaal in huis en op voorraad voor de benodigde operaties.

Het ziekenhuis verwacht dat binnen twee weken alle zes operatiekamers weer in gebruik worden genomen. Daarmee kan de achterstand en de wachtlijst – waar het CMC vanaf begin mee aan de slag moest – worden weggewerkt.

Redenen van het ontstaan van een wachtlijst is de transitie vanuit het oude Sehos. Vlak na opening haf het CMC te kampen met grote problemen op het Laboratorium en problemen met de ICT en patiëntenregistratie. Er was een tekort aan OK-personeel in januari en februari van dit jaar.

Daarboven op kwamen de voorzorgmaatregelen vanwege de wereldwijde epidemie van Covid-19.

