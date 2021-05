Curaçao gaat versoepelen, wel plachi di dia

De avondklok op Curaçao gaat morgen naar 21.00 uur, twee uur later dan nu het geval is. Plachi di Dia blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat je op basis van je nummerbord nog steeds maar twee dagen per week de weg op mag.

‘Reden voor een gedeeltelijke versoepeling is dat er nog te veel mensen in het ziekenhuis liggen en er nog altijd te weinig mensen zijn gevaccineerd’, zegt epidemioloog Izzy Gerstenbluth. Hij adviseert stap voor stap het eiland weer te openen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de de testratio. Deze wil Gerstenbluth structureel onder de 1 krijgen.

Restaurants

Er mag weer gesport worden op individuele basis van 4.30 uur tot 8.00 uur ‘s ochtends. Restaurants mogen de terrassen openen, maar slechts vijftig procent van hun capaciteit mag bezet worden. Er moet twee meter afstand worden gehouden en vier mensen mogen maximaal aan één tafel buiten plaatsnemen.

Tot 20.00 uur is er delivery of curbside pick-up mogelijk. Trukipans mogen van 16.00 uur tot 20.00 uur geopend zijn. Hardware stores en elektronicazaken mogen de deuren weer openen. Per huishouden wordt slechts één persoon toegelaten.

Retail

Ook de retail mag de deuren weer openen. Als je winkel minder dan 250 vierkante meter winkeloppervlakte heeft mogen er maximaal vijf personen binnen zijn, bij een grotere winkeloppervlakte mogen er maximaal 25 personen binnen zijn. Ook hierbij geldt: er mag een persoon per huishouden naar binnen. Kinderen onder de dertien jaar oud tellen niet mee.

Thuis mag je maximaal vier bezoekers ontvangen. Zondag blijft een autoloze zondag. Uitzondering is er voor mensen die een religieuze dienst willen bijwonen. Dat mag tussen 08,00 uur tot 11.00 uur. Je moet dan wel een inschrijfbewijs tonen dat je ingeschreven staat bij de kerk.