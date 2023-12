Historische 15e plaats voor Curaçaose beachtennissers bij World Team Cup

WILLEMSTAD – Curaçao heeft een opmerkelijke prestatie neergezet door voor de derde keer op rij te kwalificeren voor de Beach Tennis World Cup 2023, een toonaangevend toernooi van de International Tennis Federation, ITF.

Dit ITF-evenement, dat vorige week plaatsvond in São Paulo, Brazilië, brengt landen van over de hele wereld samen in de strijd om de titel van Beach Tennis wereldkampioen. Onder de deelnemende landen bevonden zich grote namen zoals Italië, Brazilië, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Team Curaçao, met spelers Janice Tjon Sien Kie, Dénie Wolf, Nick van Rosberg en Michiel Noordhoek, nam het in de poulefase op tegen sterke tegenstanders zoals Duitsland, Japan en de huidige kampioen Italië. Tegen alle verwachtingen in wist het Curaçaose team het mannendubbel tegen Japan te winnen.

In de volgende ronde stond Curaçao tegenover Portugal, de Verenigde Staten en Letland. Dankzij een indrukwekkende overwinning op Letland bereikte Curaçao, het kleinste land onder de deelnemers, een historische 15e plaats.