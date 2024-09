Onderwijs Hittemaatregelen scholen Curaçao een week verlengd Dick Drayer 28-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De maatregelen die eerder werden genomen door het ministerie van Onderwijs, zoals de verkorte schooltijden op Curaçao worden verlengd tot 4 oktober. Het besluit komt naar aanleiding van de aanhoudende hitte.

Eerder deze maand kondigde het ministerie al maatregelen aan in verband met de hittegolf. Scholen zijn sinds 11 september verplicht om lesroosters aan te passen tijdens de warmste uren van de dag. Voor het funderend onderwijs betekent dit dat scholen om twaalf uur sluiten, terwijl lessen in het voortgezet onderwijs zijn verkort tot dertig minuten per lesuur​.

De Meteorologische Dienst van Curaçao verwacht dat de temperatuur de komende dagen rond de tweeëndertig tot drieëndertig graden Celsius blijft. Hoewel de wind iets toeneemt, waardoor de gevoelstemperatuur daalt, is er toch besloten om de maatregelen te verlengen om de veiligheid van iedereen te waarborgen.

Verloop

De oorspronkelijke maatregel liep tot eind september, maar na overleg met verschillende schoolbesturen en andere betrokken partijen is besloten de verkorting van schooltijden te verlengen tot de start van de tussenvakantie op 4 oktober. Scholen hebben positief gereageerd op de verlenging.

Ook hebben scholen in deze periode toetsweken gepland, wat enige flexibiliteit vraagt van zowel de scholen als de leerlingen. Desondanks is het volgens het ministerie mogelijk gebleken om de maatregelen in combinatie met de geplande toetsen uit te voeren zonder grote bezwaren​.

Flexibel

De hittegolf-maatregelen hebben verschillende implicaties voor het onderwijs op Curaçao. Naast verkorte lestijden worden scholen gevraagd om flexibel te zijn met roosters en buitenactiviteiten te beperken tijdens de warmste uren van de dag. Scholen dienen daarnaast voldoende drinkwater beschikbaar te stellen, zodat leerlingen en personeel gehydrateerd blijven.

Mochten scholen door specifieke omstandigheden, zoals hun ligging, nog grotere hitte ervaren, dan is het mogelijk om zelf extra maatregelen te treffen. Hiervoor moeten zij wel een proces-verbaal indienen bij het ministerie​.

De maatregelen blijven in ieder geval van kracht tot het begin van de herfstvakantie. Of er daarna verdere aanpassingen nodig zijn, hangt af van het weerbeeld in de komende weken.

