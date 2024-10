Nieuws Curaçao Hoe hoger de EFO score voor Papiaments, hoe hoger het schooladvies Dick Drayer 13-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Uit de resultaten van de Eindtoets Funderend Onderwijs (EFO) blijkt dat leerlingen met hogere scores in Papiamentu meer kans maken om door te stromen naar hogere vormen van onderwijs, zoals het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO), in tegenstelling tot het Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs (VSBO). Het verschil in taalprestaties tussen de scholen en het gegeven schooladvies is hier overigens alleen bekeken op de uitslag zelf en neemt geen andere factoren in beschouwing.

Papiamentu, samen met de vakken Nederlands en Rekenen, bepaalt het eindresultaat van de EFO. Deze score vormt de basis voor de aanbeveling of een leerling naar het theoretische HAVO kan gaan, of naar het meer praktisch gerichte VSBO. Uit het EFO-rapport blijkt dat leerlingen die goed scoren in Papiamentu, zoals bij de RKCS-scholen met een gemiddelde van 7,25, in het voordeel zijn. Dit beïnvloedt hun kansen op een HAVO-advies, zoals ook te zien is bij de hogere doorstroompercentages naar HAVO bij deze leerlingen.

De privéschool Muchanan Balente scoort zelfs nog beter in Papiamentu, met een gemiddelde van 8,33. Dit biedt hun leerlingen nog meer mogelijkheden voor een theoretisch onderwijstraject. Aan de andere kant scotrm scholen onder het VPCO-bestuur lager met een gemiddelde van 6,27, wat deels verklaart waarom een hoger percentage van hun leerlingen naar het VSBO gaat, namelijk 63,6 procent.

Uitzondering op de regel

Opvallend in de resultaten is dat privéschool De Meander een uitzondering vormt op de regel. Deze school heeft namelijk een relatief lage gemiddelde score op Papiamentu van 5,18, maar toch het op een na hoogste percentage HAVO-advies met 44,5 procent. Dit resultaat wijkt af van de trend waarbij hogere taalprestaties vaak gepaard gaan met een hoger HAVO-advies. Dit suggereert dat bij De Meander mogelijk andere factoren, zoals persoonlijke ontwikkeling of specifieke kenmerken van de leerlingenpopulatie, een grotere rol spelen in het uiteindelijke schooladvies.

0