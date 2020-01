13 Gedeeld

Foto Bea Moedt

Willemstad – KLM neemt op dit moment geen bijzondere maatregelen voor reizigers en vliegend personeel vanwege het coronavirus.

Wel raadt de luchtvaartmaatschappij aan op de hygiëne te letten en bijvoorbeeld handen te wassen voor en na het eten en contact met dieren te vermijden.

In China zijn inmiddels volgens de laatste berichten van de staatsmedia 25 mensen bezweken aan het coronavirus, dat ook al bij mensen in de VS, Zuid-Korea, Thailand, Taiwan en Japan is vastgesteld.