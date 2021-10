Knops: er lopen echte helden rond op de Caribische eilanden

12 Gedeeld

Staatssecretaris Knops heeft in zijn slotwoord bij de behandeling van de begroting Koninkrijksrelaties gezegd dat er echte helden rondlopen op de Caribische eilanden. Hij noemde onder andere Christina Hodge bij name. Zij is wijkoudste in de Dutch Quarter op Sint-Maarten en kwam in het nieuws tijdens de nasleep van orkaan Irma.

Waarschijnlijk was het de laatste begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties van de bewindsman en daarom richtte hij zich tot al die mensen ‘die dag in dag uit bezig zijn met het verbeteren van het leven en welzijn van mensen in de Caribische delen van het Koninkrijk’.

Knops zegt besmet te zijn geraakt met het Caribische virus. Volgens de staatssecretaris is dat virus er een van warmte, familie en vriendschap: “Ik ben van de mensen en de eilanden gaan houden omdat ik ze heb leren kennen”, aldus Knops.

Knops gaf in zijn slotwoord toe dat zijn kijk op het Koninkrijk is veranderd en verrijkt en bedankte de leden van de Tweede Kamer voor hun inzichten en betrokkenheid. “Ik wil ook iedereen een boodschap meegeven: werk samen, huntu (samen in het Papiaments, red.) en respecteer elkaar. Maar ga stap voor stap ten strijde tegen ongelijkheid en het onrecht om zo de bevochten autonomie echt inhoud te geven.”