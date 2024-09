Algemeen Mogelijke acties bij ADC Redactie 03-09-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De spanningen bij het Analytisch Diagnostisch Centrum nemen toe. Het ADC weigert vooralsnog de salarissen te indexeren, omdat er geen geld zou zijn. Werknemers hebben al sinds 2018 geen salarisindexering ontvangen, terwijl de kosten van levensonderhoud de afgelopen jaren sterk zijn gestegen.

“De koopkracht van de werknemers is de afgelopen jaren met 25 procent gedaald door de stijgende kosten van levensonderhoud,” aldus Sirmar Mathilda, bestuurslid van de vakbond ABVO.

Het management heeft voorgesteld om een lumpsum-betaling te doen, maar dit wordt door de werknemers niet geaccepteerd, aangezien het geen structurele salarisverhoging betreft. De werknemers eisen indexering van de salarissen, omdat dit een structurele verhoging betekent en ook hun pensioen zou verhogen.

Volgens Mathilda is de situatie momenteel in bemiddeling, maar er is nog geen oplossing in zicht. “De onderhandelingen zitten vast, het management blijft bij zijn standpunt, maar de werknemers beginnen het zat te worden,” aldus Mathilda.

Gezien de toenemende spanningen, kan Mathilda niet voorspellen wat er de komende dagen zal gebeuren. Op de vraag of er acties zouden kunnen plaatsvinden, gaf hij aan dat hij de mogelijkheid niet uitsluit dat werknemers naar het ABVO-kantoor zullen trekken om hun ongenoegen te uiten.

