Premier Sint Maarten wil einde corruptie-beschuldigingen Olivier Arrindell

PHILIPSBURG – Premier Silveria Jacobs bereidt zich voor om naar de rechter te stappen om rectificatie en een verontschuldiging af te dwingen van Olivier Arrindell. Dat meldt de Daily Herald op Sint Maarten. De zakenman beschuldigt haar herhaaldelijk van corruptie.

Jacobs vreest dat Arrindell de uitslag van de komende algemene verkiezingen wil beïnvloeden met zijn multimediale aanval op het regeringsgezag, zoals kan worden afgeleid uit de inleiding van de petitie die naar het OM is gestuurd.

Het begint als volgt: “Arrindell circuleert al enkele weken vrijwel dagelijks video’s, audio-opnames en WhatsApp-berichten waarin hij allerlei uitspraken doet over lokale overheidsfunctionarissen, parlementariërs, andere politici en derden.” Het is volgens premer nu het gesprek van de dag.

Verkiezingen

Volgens advocaat Melinda Hoeve, die namens premier Jacobs het woord voert, is Arrindell begonnen met de verspreiding van zijn video’s kort na de aankondiging van de premier op 30 augustus dat de verkiezingen op 11 januari zullen plaatsvinden.

Het feit dat Arrindell herhaaldelijk insinueerde dat hij een verkiezingskandidaat zou steunen, of zelf op de lijst van een politieke partij zou verschijnen, betekent volgens de Hoeve dat ‘dit Arrindells waarschijnlijke motief voor zijn beschuldigingen oplevert.’

Video’s

Arrindell zou een aantal groepschats hebben, met enkele honderden mensen per chat, waarin hij video’s, audio-opnamen en berichten deelt. “Dit materiaal wordt vervolgens door Arrindell zelf of andere groepsleden doorgestuurd naar derden en verspreidt zich vervolgens als een lopend vuurtje”, aldus advocaat Hoeve.

De petitie richt zich verder op de aard van de uitspraken, die volgens de advocaat beledigend, bedeesd en onnodig beledigend zijn voor Jacobs, haar partner en andere familieleden. Volgens Hoeve is haar recht op eer en goede naam geschonden.

Om deze bewering te illustreren wordt een video van 12 september aangehaald, waarin Arrindell zegt: “Dit is het plan dat ik heb. Dit is de reden waarom wij de corruptie die gaande is blootleggen. Want dat is het, als je Ardwell hebt, als je Doran hebt, als je Rolando Brison en de premier hebt, allemaal in één samenzwering, als een groep bendes die dit land feitelijk aan de Italianen en alle hoogste gangsters en maffia’s uitdeelt. Als dat op deze plek rondloopt, dan kunnen de mensen van Sint Maarten niets krijgen.”

In een andere video noemt Arrindell de premier ronduit een corrupte vrouw en zegt: “Ik zal je laten zien hoe corrupt deze vrouw is. Jullie allemaal in Dutch Quarter, jullie zijn allemaal blind of jullie kunnen niet zien. Silveria Jacobs geeft niets om jullie allemaal in Dutch Quarter […] omdat ze bezig is met de bouw van dat grote huis achter Emilio Wilson Park […] Ja, ze heeft daarboven een huis gebouwd. […] Als ik ongelijk heb, bewijs mij dan dat ik ongelijk heb. Mevrouw de premier, u zou zich moeten schamen.”

Geweld

Vooral de zinsnede dat ‘we niet kunnen wachten tot het Openbaar Ministerie de taken van de Sint-Maartense bevolking overneemt, dat wij zelf de klussen moeten doen. We moeten het werk doen en deze mensen voor onszelf uitroeien’, is voor de advocaat van Jacobs uiterst ernstig en intens van aard: “De facto zet hij het publiek tot geweld aan. Hij stelt immers dat het volk het heft in eigen handen moet nemen,” benadrukt de advocaat.

De rode draad, zo concludeert de advocaat in de petitie, is dat Arrindell Jacobs herhaaldelijk afschildert als een corrupte politicus. “Hij beschuldigt Jacobs ervan een directe of indirecte zakenpartner te zijn van Dwain Carbon of Carbon Acquisition Group en daardoor financieel geprofiteerd te hebben van de vermeende onwettige activiteiten van Carbon. Hierdoor kon ze blijkbaar een groot huis achter Emilio Wilson bouwen. Dit maakt inbreuk op het recht van Jacobs eer en goede reputatie”, aldus de advocaat.

Het blijft echter niet bij beschuldigingen van corruptie alleen, aldus Hoeve, die in de petitie verklaart: “Arrindell is erin geslaagd een hele video aan Jacobs’ vermeende seksuele intimidatie binnen haar kabinet te wijden. Hij vraagt ​​waarom het kabinet van Jacobs voor 98 procent uit vrouwen bestaat. Ook vraagt ​​hij waarom deze vrouwen hun baan blijven opzeggen, gegeven het feit dat het een van de best betaalde kantoren op Sint Maarten is.” De advocaat wijst erop dat Arrindell een verband probeert te leggen tussen het ontslag of vertrek van het personeel van Jacobs en seksuele intimidatie door Jacobs.

Arrindell deeldt ook persoonlijke informatie over de premier online, en ging zelfs zo ver dat hij beweerde dat ‘Jacobs als kind werd misbruikt en als gevolg daarvan psychische problemen heeft gehad, die ertoe hebben bijgedragen dat ze lesbisch is geworden.’

De beschuldigingen van Arrindell zijn volgens de advocaat niet alleen onnodig beledigend, overdreven en ronduit smakeloos, maar deze uitspraken dragen op geen enkele manier bij aan het algemeen belang en het publieke debat over beleidsonderwerpen.

Genoeg

Na een maand heeft Jacobs er genoeg van. Op 6 oktober stuurde advocaat Hoeve namens de premier een brief naar Arrindell, waarin hij hem opriep per direct te stoppen met het maken van video’s, geluidsopnamen en berichten die als laster, smaad of onrechtmatig kunnen worden aangemerkt.

Er werd geëist dat Arrindell zich binnen 24 uur na ontvangst van de brief publiekelijk zou verontschuldigen, waarbij hij specifiek zou verklaren dat zijn verklaringen niet op de waarheid waren gebaseerd.

Arrindell reageerde binnen het uur en stelde dat hij een beroep doet op zijn recht op vrijheid van meningsuiting. Hij nodigde de advocaat uit om de zaak ‘groter’ te maken. “Als u en premier Jacobs en haar vriendin op de een of andere manier een manier vinden om deze zaak ontvankelijk te krijgen, zal dit mijn zaak van het uitroeien van de corruptie in haar regering onder haar toezicht helpen. Ik vraag u oprecht om deze zaak groter te maken.” Arrindell maakte vervolgens een video waarin de e-mail en brief te zien waren, samen met zijn opmerkingen.

Volgens advocaat Hoeve volgde er ‘een stortvloed’ aan video’s en berichten ‘als wraak op Jacobs omdat ze juridische hulp zocht’, waarbij ook advocatenkantoor Hoeve-Rogers doelwit werd van ‘ongegronde beschuldigingen’.

“Omdat het erop lijkt dat Arrindell niet van plan is zijn onrechtmatige gedrag te stoppen, zal Jacobs de rechter in kort geding verzoeken Arrindell te veroordelen tot rectificatie in The Daily Herald.”

Op straffe van een verbeurdverklaring van 5.000 dollar per dag eist de advocaat dat het totaal van vier correcties door Arrindell wordt opgenomen als videoboodschappen en wordt overgedragen aan premier Jacobs. De maximale boete bedraagt ​​één miljoen dollar.

Een datum voor het kort geding is nog niet bekendgemaakt.