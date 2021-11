Rechter: verwarde man terugsturen naar Curaçao is geen optie

35 Gedeeld

Kijvelanden in Poortugaal

Onder geen beding wil de rechtbank een Rotterdammer uit Curaçao terug sturen naar zijn eiland vanwege psychische problemen. De 28-jarige man kwam tien jaar geleden naar Nederland om af te kicken van harddrugs. Hij is schizofreen, chronisch psychotisch en zwakbegaafd.

Op de psychiatrische afdeling in Nederland gaat het op kerstavond 2020 mis. De man is boos omdat het eten te laat komt. Hij pakt een broodmes en gaat ermee zwaaien en steken. Een aantal medewerkers raakt gewond.

Tijdens de behandeling van zijn zaak werd de man opnieuw zeer boos en maakte een verwarde indruk. Halverwege de zitting wordt hij weer afgevoerd naar het Huis van Bewaring in Vught.

De rechters, officier van justitie en advocaat bogen zich over de moeilijke vraag: wat moet er met deze man gebeuren? Welke hulp is het beste?



Terug naar Curaçao gaan, kwam ook als optie op tafel, maar dat stuit op nog grotere problemen: op het eiland is geen gespecialiseerde hulp beschikbaar voor een patiënt als hij.

De rechtbank legt uiteindelijk 328 dagen cel op en dat is precies de periode dat de Curaçaoënaar in voorarrest zat. Tbs in Nederland is volgens de rechter de enige optie omdat het onverantwoord is dat hij nu terugkeert in de samenleving.