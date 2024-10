Politie en Justitie Vrouw (82) verdronken bij Parasasa strand op Curaçao Dick Drayer 01-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De 82-jarige Norma Petronilia-Smith uit Curaçao is gisterochtend verdronken bij het Parasasa strand. Volgens getuigen werd de vrouw onwel tijdens het zwemmen en verdronk.

De politie ontving om 08:37 uur een melding over een verdrinkingsincident bij Playa Sonesta, dat vlakbij Parasasa strand ligt. Getuigen zagen dat de vrouw in zee dreef. Zij werd direct naar de kant gebracht, waarna omstanders en later ook ambulancepersoneel reanimatiepogingen ondernamen. Ondanks deze inspanningen mocht hulp niet meer baten, en de vrouw overleed ter plaatse.

Het incident is nog in onderzoek, maar op basis van de eerste bevindingen lijkt de vrouw onwel te zijn geworden tijdens het zwemmen. Verdere details over de oorzaak van haar onwelwording worden momenteel onderzocht.

